中醫如何醫治肌肉萎縮及重症肌無力？

據中醫師陳曙儀表示，重症肌無力不是常見病, 大量的醫學數據顯示此 病是一種自體免疫性病患, 其癥狀是:「無力」， 具體表現如下:





1, 眼皮下垂: 早期多為一側, 晚期常為兩側, 上午輕, 下午重;





2, 複視: 一個東西可以看為2個, 可見眼球活動受限;





3, 全身無力, 從外表看好皮好肉, 不像有病, 但患者自覺嚴重的全身無力, 手抬不起, 腳提不起, 休息一陣會好轉, 但幹一點活又累得不行.





4, 咀嚼無力, 牙齒無毛病, 就是咬東西無力, 吃麵包, 饅頭都費勁, 硬點的食物更無法進食.





5, 吞嚥困難, 胃口好, 但好飯好菜想吃都咽不下, 甚至飲水都會嗆入氣道.





6, 面肌無力, 平時表情淡漠, 笑不像笑, 哭不像哭.





7, 說話鼻音重, 聲音嘶啞, 像患了傷風感冒似的, 講話時間長, 聲音就變得嘶啞低沉或無聲.





8, 呼吸困難, 是此病最嚴重的一個癥狀, 是呼吸肌無力所致, 患者感到喘氣很困難, 有痰咳不出來, 既不像心臟病, 也不像哮喘病, 癥狀時輕時重.





陳曙儀表示，中醫對重癥肌無力的認識是元氣受傷,中氣下陷, 以致全身無力, 著名的古方「 補中益氣湯」 對此病有顯著成效, 故食療上也是師其法, 以大補中氣為主, 可用北芪100克, 紅棗15個, 瘦肉或雞胸肉適量, 煮湯2小時, 常飲用。





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