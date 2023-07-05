佐科威旋風式訪澳 應未能提升兩國關係

昨日，他在雪梨同澳洲總理艾巴尼斯碰過面。雙方乘坐快艇在雪梨港遊船河，又參觀 Taronga 動物園。



印尼總統佐科威 (右) 旋風式訪問澳洲，艾巴尼斯與他乘快艇遊雪梨港，之後到動物園。 Source: AAP / David Swift 他們討論了貿易、綠色經濟、氣候變化、地區安全和簽證等問題，包括澳洲當局對日後前來澳洲的印尼商務旅客，提供有效期更長的簽證和更便捷的入境安排。





但印尼對於澳美英核潛艇協定的擔憂仍然存在。





另外，佐科威還說他希望可以在印尼國内生產電動汽車電池，因為他們有全球最大的鎳儲備 (nickel reserve)，但就希望與擁有多個鋰礦 (lithium mines) 的澳洲可以結為合作夥伴。



