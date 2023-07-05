佐科威旋風式訪澳 應未能提升兩國關係

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澳洲總理艾巴尼斯 (左) 招待印尼總統佐科威到 Taronga 動物園隔著玻璃撫摸蘇門答臘虎。 Source: AAP / ROBERT WALLACE

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印尼總統佐科威星期一晚上抵達澳洲，展開為期三天旋風式訪問。澳洲和印尼雖然毗鄰，可是兩國的互動交流可謂欠奉，究竟這次佐科威的到訪會否促進兩國的關係呢？

昨日，他在雪梨同澳洲總理艾巴尼斯碰過面。雙方乘坐快艇在雪梨港遊船河，又參觀 Taronga 動物園。
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印尼總統佐科威 (右) 旋風式訪問澳洲，艾巴尼斯與他乘快艇遊雪梨港，之後到動物園。 Source: AAP / David Swift
他們討論了貿易、綠色經濟、氣候變化、地區安全和簽證等問題，包括澳洲當局對日後前來澳洲的印尼商務旅客，提供有效期更長的簽證和更便捷的入境安排。

但印尼對於澳美英核潛艇協定的擔憂仍然存在。

另外，佐科威還說他希望可以在印尼國内生產電動汽車電池，因為他們有全球最大的鎳儲備 (nickel reserve)，但就希望與擁有多個鋰礦 (lithium mines) 的澳洲可以結為合作夥伴。

究竟這次佐科威的訪問，能否大大提升兩國的雙邊關係？請收聽溫楚良的報導。
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