【網絡作家變導演】謝家祺赢得首份電影合約 踏上國際電影節舞台之路

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今集的【人物專訪】是來自香港的新晉導演謝家祺 Nate Ki。 Source: Supplied / Nate Ki

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本是網絡作家出身的新晉導演謝家祺 Nate Ki，大家熟悉的筆名「中環塔倫天奴」及「離奇家遮」，今次帶著其執導的首部大銀幕作品《七月返歸》來到澳洲「金考拉國際華語電影節」。

今集的【人物專訪】是來自香港的新晉導演謝家祺 Nate Ki。
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本是網絡作家出身的謝家祺，大家熟悉的筆名「中環塔倫天奴」及「離奇家遮」，今次帶著其執導的首部大銀幕作品《七月返歸》來到澳洲「金考拉國際華語電影節」（Golden Koala Chinese Film Festival）。
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謝家祺今次帶著其執導的首部大銀幕作品《七月返歸》來到澳洲「金考拉國際華語電影節」。 Source: Supplied / Nate Ki

由網絡作家成為導演

從小喜歡寫作的 Nate，寫作興趣不限於某一種類型，他會寫恐怖、愛情，以及各種不同類型的作品。小時候，Nate 渴望擁有自己的作品，他會去書店，翻開每本書的最後一頁，寫下出版社的地址。回家後把自己創作的原稿寄給各大報社和出版社，希望能有機會出版自己的作品。
市場會告訴你，如果今天內容無聊，觀眾就會流失，點擊率就會下降。我必須每天理解市場，不斷改進自己的故事。
Nate Ki
漫長的等待並沒得到出版社回應，但 Nate 並沒因此放棄，他繼續寫作，希望有一天能出版自己的書。而在寫作的過程中，他也熱愛觀看電影，並從中吸收靈感。尤其是在看恐怖片的時候，他渴望學習其中的奧秘：「為什麼恐怖內容會讓人害怕，是如何製作恐懼感的？」Nate自此開始自學如何成為一位恐怖片導演。
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從小喜歡寫作的Nate，寫作興趣不限於某一種類型，他會寫恐怖、愛情，以及各種不同類型的作品。 Source: Supplied / Nate Ki
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Source: Supplied / Nate Ki
2013年左右，香港網路小說開始興起，不少人開始在網絡上發佈自己的網路小說。 Nate也開始在平台上發佈自己的作品，幸運是，平台上的觀眾開始追隨他的作品，然後得到出版社聯絡，提議為他出版實體書。

雙線發展：「中環塔倫天奴」&「離奇家遮」

從網路小說起步，Nate 逐漸走向長篇劇本的創作。在網路小說之路上，他每天都要連載章節，過程不得不滿足市場的需求。 Nate 坦言：「市場會告訴你，如果今天的內容很無聊，觀眾就會流失，你的點擊率就會下降。所以我必須每天理解市場需求，不斷改進自己的故事。 這讓我明白，每一場都需要精彩吸引人，情節需要環環相扣。不斷創新，吸引觀眾。」
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Source: Supplied / Nate Ki
這些經驗幫助他了解在長篇劇本中如何不浪費任何場景，如何令每一場都吸引觀眾，讓情節環環相扣。Nate 說：「網路小說的經驗，令我學到了很多。」

Nate 為了接觸不同的觀眾，網路創作以雙線發展，以筆名「中環塔倫天奴」主要寫時事和愛情，而另一個筆名「離奇家遮」則主要寫恐怖和鬼故事。
藝術就是要忠於自己，我寧願輸在自己手上，而不是敗在別人的手上。作為創作者，忠於自己非常重要。
Nate Ki
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Source: Supplied / Nate Ki

「寧願輸在自己的手上，而不是又敗在別人手上」

面對網絡批評，Nate 說他從未感到氣餒，因為他堅信最重要的是忠於自己。 他說，寧願忠於自己，寫自己想要表達的東西。雖然會有很多人提供建議，有時也有負面評論，但他寧願忠於自己的創作，不應迷失自己的初衷。

Nate 直言：「如果你為了名譽或外人所謂的秘訣而改變自己的故事，你會發現在觀眾面前會感到尷尬，你會後悔。藝術就是要忠於自己，我寧願輸在自己手上，而不是敗在別人的手上。作為創作者或寫作者，忠於自己非常重要。」
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Source: Supplied / Nate Ki

獲得首份電影合約 「以恐怖片類型講述屬於這個時代的故事」

後來，Nate 參加了一個舞台劇導演的短片比賽，很幸運地在比賽中獲得一份電影合約。他回想，比賽過程不簡單，當中包括介紹自己，以及討論自己拍片的概念。而對 Nate 來說，一直是個「恐怖片迷」的他，就藉著機會以恐怖片的方式來表達當下的恐懼，以及他想要說的故事。
以恐怖片的方式來表達當下的恐懼，講述屬於這個時代的故事。
Nate Ki
立志要成為恐怖片導演，Nate 透過拍短片及寫作練習恐怖片中的技術和技巧，例如如何製造緊張感，如何創造一些突然發生的恐怖場面。

Nate 認為，掌握拍攝技巧其實相對簡單，而在恐怖故事中，核心內容就變得非常重要了。他舉例，一些經典作品，如《山海經》、《聊齋誌異》和《唐朝的黑夜》等，故事講述一些神秘生物或迷信現象，但也反映了當時社會的一些現象。Nate 想從主題的角度出發，用恐怖片的類型來講述屬於這個時代的故事。
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本是網絡作家出身的謝家祺，大家熟悉的筆名「中環塔倫天奴」及「離奇家遮」。 Source: Supplied / Nate Ki
香港戲曲文化是一種傳統文化，而傳統文化需要傳承下去。
Nate Ki

未來的計畫？傳承戲曲文化

Nate 的下一步電影計畫是一部名為《紅梅姑娘》的電影，講述傳統戲曲文化的故事。他認為香港戲曲文化是一種傳統文化，而傳統文化需要傳承下去。但當年輕一代想要繼承文化時，亦面臨一些矛盾，包括如何在保育傳統及加入創新元素中取得平衡。

他說，這部電影透過香港電影發展局的首次「劇本孵化計畫」得到政府資助，計劃本身重點在於政府首次對編劇寫作提供資助，Nate 說這個計劃終於認可了文字創作的價值，他希望這將鼓勵更多的文學創作計劃的機會。

詳情請收聽今集由蔡苡雯主持的【人物專訪】。
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Source: Supplied / Nate Ki
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