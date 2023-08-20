【人物專訪】走出舒適圈移居學英文 唐寧：尋找演好真正自己

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【人物專訪】走出舒適圈移居學英文，唐寧：找尋演好自己。 Source: SBS

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近年移居新西蘭的唐寧，不時在社交媒體分享生活近況。她談及走出舒適圈，選擇移居新西蘭的原因，以及未來的計劃。

近年移居新西蘭的唐寧，不時在社交媒體分享生活近況。跟隨她移居的，還有她最好的朋友「藏獒」。因為從前四出工作，唐寧說自己算容易適應新環境，而「藏獒」比她更快適應新生活，非常享受新西蘭的大自然。
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跟隨她移居的，還有她最好的朋友「藏獒」。 Source: Supplied / Leila Kong's Youtube
訪問中，唐寧談及希望走出舒適圈，以及考慮選擇移居新西蘭的原因。除了宜人的天氣，她說最喜歡是當地人。她享受擴大生活圈，除了廣東話的社群，還在當地認識到來自不同國家的朋友。

從當演員到「演自己」

唐寧細說八歲入行當小演員的經過，一切由媽媽「落街打牙骹」開始。她說一直以來所有工作都被安排好，她不用想太多，只需演好被安排的角色。

當上Youtuber後，唐寧說當中有樂趣，亦有不少艱辛令她曾想過放棄。但每當見到觀眾給她鼓勵，令她再有動力繼續拍片，跟觀眾的互動亦令她感到與大家很近。她自言要學習從當一個演員到「演自己」。
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她自言要學習從當一個演員到「演自己」。 Source: Supplied / Leila Kong's Youtube

被問到如何「凍齡」？

被問到如何「凍齡」時，唐寧笑說：「要多謝阿爸阿媽遺傳」。她說心態最重要，多做自己喜歡做的事，人自然覺得「好醒神」，做事起來都更有活力。
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當上Youtuber後，唐寧說當中有樂趣，但艱辛卻令她曾想過放棄。 Source: Supplied / Leila Kong's Youtube

望衝破語言障礙 重新拾起學習

從小入行影視圈，唐寧說小時候沒有好好學習，可說是荒廢了學業。到了現在，她希望在新生活重新拾起學習，尤其是學好英語。在英語國家生活，令自己非說英語不可。她直言，要先學好英語，才可以學習其他新科目。

她亦為自己設下下一個目標，可說是人生死前要做的事（Bucket List）之一，她更說如果達到目標，就會開直播（live） 兌現對粉絲的承諾 。到底唐寧下一個目標是什麼呢？她的承諾又是什麼呢？

請收聽這一節由蔡苡雯主持的【人物專訪】。

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近年移居新西蘭的唐寧，不時在社交媒體分享生活近況。 Source: Supplied / Leila Kong's Youtube
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