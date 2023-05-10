【領福利者成大贏家？】各界如何看今次財案

財政部長查默斯（Jim Chalmers）昨晚（5月9日）公佈工黨上任後的第二份財政預算案， 而今次亦是15 年來首次有盈餘的財案。同時，為了對應國民在生活開支費用不斷上升的問題，財長查默斯亦宣佈了在未來四年， 花費近 146 億元幫助紓解民困的計劃。





從 9 月 20 日起，一些領取像尋工者津貼（Jobseeker）、青年津貼、Austudy、ABSTUDY、合作育兒津貼 （partnered parenting payment）和青年殘障支援金等的人士， 都可以在現有的福利金額以外，每兩星期再獲得增加 40元的津貼費用。





同時，原本給予60 歲及以上的尋工者更高的津貼，現時亦會擴大至 55 歲以上的人士。





而為了要解決全科醫生減少單單收取國民保健卡(Medicare card)「碌卡」診金的問題，財長亦宣布會增加給予國民保健回扣計劃達三倍，以降低所有持有聯邦優惠卡的人士和 16 歲以下兒童看醫生的費用。



不過，澳洲社會服務聯會（ACOSS）的行政總監戈爾迪（Cassandra Goldie）則認為，增加國民保健回扣是好事，但其他像有關尋工者津貼的金額則仍然不足。





戈爾迪表示：『尋工者津貼仍然只是一項貧困補助。同時，澳洲雖然是世界上最富有的國家之一，但在經合組織中，我們仍然是給予最低失業金的國家之一。』





戈爾迪又表示，她不明白為什麼有關第三階段減稅的措施仍然存在。





戈爾迪說：『我們仍然為國內收入最高的人士減稅約 200 億元。而這些減稅措施實施時，每天將額外為收入超過 20萬元的人士，提供約 25 元，而不是（像尋工者津貼一樣）每天只是多 2.80元 。所以我們的優先次序是錯誤的。如果這是我們都感到滿意的財案，那麼我認為我們沒有作出正確的選擇。』





另外，政府亦宣佈其他改善生活開支的津貼措施，包括將聯邦租金援助提高百分之 15、降低藥品價格和電費回扣。反貧困中心（Anti-poverty Centre ）的奧康奈爾（Kristin O’Connell ）說，這些額外的資助是不會對已經生活在貧困中的人士產生實質性的影響。





不過，澳洲聯合關懷（Uniting Care Australia）的全國總監李杜（Claerwen Little）則歡迎政府聽取了長者護理行業的意見，為符合條件的長者護理人員提供百分之15的加薪幅度。但她表示，政府仍然需要一個長期計劃，令長者護理服務可持續發展。



對於許多移民來說，政府的移民計劃相信是大家都十分關注的問題，而政府亦宣布會撥出資金來加強移民系統，並指將有助緩解澳洲技能勞工短缺的問題。





其中包括為今年2月14日之前持有或申請臨時保護簽證 （TPV，785 子類） 或避風港企業（SHEV，790 子類）簽證的持有人提供申請永久簽證的途徑。





同時，在成立新的聯邦行政審查機構之前，移民評估局（Immigration Assessment Authority ）將在下一個財政年度獲得400 萬元，以便繼續對一些申請保護簽證但不成功而符合快速審查條件的個案，進行績效審查。





尋求庇護者資源中心的法維羅（Jana Favero）對此表示歡迎。但她表示，這些尋求庇護的人士仍然無法獲得一些主流的社會服務支持。





另外，雖然解決生活開支是今次財案中心，但澳洲民族社區議會聯會 ((FECCA)的行政總裁哈法吉 (Mohammed Al-Khafaji) 表示，聯邦政府卻悄悄地取消了為多文化社區提供有關新冠疫情消息的多元文化健康熱線 （Multicultural Health Connect） ，而他認為，政府是需要為多元文化社區提供更多健康資訊，而他亦希望政府在下一個財案中在這方面做得更多。詳情請收聽鄺美玲和楊蕙而的報道。





