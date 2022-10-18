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【周租低於 400 元】為何這些物業「買少見少」？

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According to a report, not one capital city market had more than a quarter of listings below $400 per week in September 2022.

今年 9 月份，在 realestate.com.au 網站上刊登的出租物業，周租低於 400 元的，不及整體的 2 成。 Source: AAP / GLENN HUNT/AAPIMAGE

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Published 18 October 2022 at 5:04pm, updated an hour ago at 6:00pm
By Aaron Wan
Source: SBS

根據 PropTrack 的最新調查顯示，刊登在 realestate.com.au 網站上的出租屋，周租低於 400 元的，只佔整體出租屋的 19.3%。

Published 18 October 2022 at 5:04pm, updated an hour ago at 6:00pm
By Aaron Wan
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與今年 3 月時的 41.8% 相比，跌幅非常顯著。

報告以周租 400 元作為分水嶺，反正調查結果是，目前很難找到周租低於 400 元的出租物業。

例如，沒有一個首府城市，其周租低於 400 元的物業佔整體出租物業 25% 以上。

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一年前，雪梨周租低於 400元 的出租物業佔整體出租物業 2 成，但到了上個月，驟然下降到只有 1 成。

荷伯特、達爾文和坎培拉的情況更糟糕，比率不及 1 成。

原來，自新冠大流行以來，出租物業的總數，大跌了三分之一。

那麼，鄉郊地區的情況又如何？

情況和市區的差不多。一年前，周租 400 元以下的，佔 58%。但到了 9 月，只得 28%。

造成租金飆升局面的主要原因，是出租物業的空置率低。基於供求關係，當市場上出租物業數目不多的時候，業主自然可以叫高價。

需求方面，外地勞工和國際學生已陸續抵達澳洲，他們需要找地方落腳，租房是最自然不過的選擇。

另外，由於大流行影響，不少人都傾向不想和太多人分租一個大單位，結果很多人轉移找 1 房或 2 房的住宅單位。

還有，官方利率一連加了 6 個月， 目前 2.6 厘是自 2013 年 7 月以來的新高。當市民不能負擔買房的時候，唯有繼續租住。

至於供應方面， 近期不少建築商相繼倒閉，建築界供應鏈也出現了問題，新房落成的步伐跟不上，準備買房子的人唯有暫時繼續租住。

詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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