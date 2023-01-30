日本最新自動販賣機竟賣這種肉 你敢不敢試?

日本捕鯨公司「共同船舶」（Kyodo Senpaku Co.）最近在橫濱設置鯨魚肉販賣機，公司在過去一個月，已在東京設置設置了2部鯨魚肉販賣機。





公司計劃在未來五年內，在全日本擁有多達 100 部鯨魚肉販賣機。



日本捕鯨公司「共同船舶」（Kyodo Senpaku Co.）最近在橫濱設置鯨魚肉販賣機。 Source: AAP / Kwiyeon Ha/AP 日本聲稱捕鯨是其飲食文化的重要組成部分，在第二次世界大戰後，當時食物短缺，鯨魚肉在一家人的食材方面有重要作用。





80歲的退休人士鈴木國武（Kunitake Suzuki ）表示，他在吃鯨魚時感到懷念。





鈴木國武表示，當他吃鯨魚時，許多童年回憶回來了，他指，那時，海外的人吃牛肉，但許多日本人是吃鯨魚肉長大。





有供應鯨魚肉的餐廳老闆大越由紀（ Yuki Okoshi ）說，他希望更多的日本人吃鯨魚。





大越由紀認為，由現在開始，鯨魚肉會更受歡迎。他對餐館會如何提供鯨魚肉，以及批發商如何將出售給消費者很感興趣，他亦確信這個目前不起眼的行業，將來會很好的發展。





這些鯨肉販賣機出售的鯨魚產品，從鯨肉生魚片到鯨魚培根都有，亦有罐頭鯨魚肉，價格從10元到32元不等。





產品大部分是在日本海域捕獲，但當中一些產品可能含有來自冰島的鯨魚。





柏原真美（Mami Kashiwabara ）是有提供鯨魚肉餐廳的顧客，她指，除非不可以吃動物肉，她才會反對捕鯨。





柏原真美指，她認為毫無意義的殺鯨魚是不好的，但鯨魚肉是日本飲食文化的一部份，可與國際社會平衡資源的情況下，大家能透過對鯨魚肉心懷感激來尊重鯨魚的生命，而不是浪費。



國際捕鯨協會（IWC）早在1986年就禁止商業捕鯨，不過日本仍以研究為由繼續捕撈，2019年更正式退出國際捕鯨協會，重啟商業捕鯨。





負責國際鯨豚保育協會（WDC）日本政策的馬修斯Katrin Matthes表示，日本的捕鯨業得到政府的大量補貼。





但她指，現在這些補貼已被削減，因此捕鯨公司正在推高銷量。





捕鯨公司試圖推動吃鯨魚肉，是日本民族認同的一部分。





馬修斯表示，他們可能正在嘗試這樣做，令鯨魚肉更受歡迎，捕鯨公司告訴大家這是國家身份的一部分，令需求增加，他們就有希望提高銷量，馬修斯指現時仍未知策略會否成功，但暫時，團體認為大家仍未真正受到影響。





1962年日本人共吃了23萬3000噸鯨魚肉，到了1986年只剩下6000噸。根據日本政府數據顯示，在2021財政年度，日本每年的鯨魚肉消耗量僅為 1,000 噸，而雞肉和牛肉分別為 260 萬噸和127萬噸。



