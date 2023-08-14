夏威夷毛伊島大火 重建家園之路漫漫

Destroyed homes and cars in Lahaina, Maui

拉海納的火災已經奪走夏威夷毛伊島上至少93人的生命。 Source: AAP / Rick Bowmer/AP

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海邊小鎮拉海納( Lahaina)曾經是充滿活力的旅遊勝地，是夏威夷王國的歷史首都，並以烤豬大餐和火舞者而聞名。

拉海納現在正努力應對山火所帶來的影響，山火不只影響其風景，亦影響了人民。

拉海納的火災已經奪走夏威夷毛伊島（Maui）上至少93人的生命。

據夏威夷州州長州長格林（Josh Green）表示，已有超過2200座建築物被破壞或毀壞，將近9平方公里的土地被燒毀。

格林表示，在毛伊島的西邊，已經有2200座建築物被破壞，其中86％是住宅。在庫拉(Kula )，有544座建筑被損毀，其中96％是住宅。損失估計接近60億美元。]]

一名居民指責當颶風「多拉」（Hurricane Dora）靠近時，當局將社區面臨的危險淡化，並沒有對已經肆虐的山火提出警告，反而讓火勢朝著拉海納蔓延。

另一位居民奧拉夫森(Candy Olafson)也表示當時並沒有任何警告。

奧拉夫森表示，大家被困在房子裡抱在一起，因為火勢已包圍他們的家，他們無法逃脫，無處可去。而且這些房屋非常老舊，都是木頭建造的，房子就像火柴一樣燃燒起來，亦沒有人發出過警告。

道路封鎖和通訊中斷，增加社區所面臨的挑戰。

其中拉海納居民凱希(Kanoe Haole-Keahi)感到沮喪，因為由於道路封鎖，她回不到家。

凱希表示，她已是第二次試圖回家，她與她的家人都在受苦，她批評沒有人與那些等待進入拉海納的人進行溝通，凱希表示，理解當局很忙，有很多事情要做，但也必須有人出來與居民們交代，而不是在最後一刻將居民拒之門外，指道路再次封鎖，不讓居民回家，凱希指自己已失去一切，甚至無法回家幫助家人。

曾經充滿活力的拉海納現在成了避難所，數百名流離失所的居民在戰爭紀念館體育館尋求庇護。

許多當地人紛紛提供援助，提供必要的物資，如水、梳洗用品、食物、衣物和照明設備。
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星期六早上，一列汽車在警察檢查站等待，出示文件證明他們是當地居民，希望可查看他們的家的情況

有些人獲准通過檢查站。但他們抵達後看到的是家園完全毀壞的景象，甚至比他們預期的更差，到處都是已嚴重破壞的汽車，很多仍在冒煙。

夏威夷毛伊島的緊急管理人員仍在評估拉海納中心的損壞程度，並尋找可以安置無家可歸的人的地方。

州長格林表示，這是他們所經歷過的最大的自然災害。將需要極長的時間來恢復，他指在接下來的數天，將確定失去了多少人，同時有多少人進入了社區，他指，現時情況令人心碎，而在長期，大家將需要精神保健服務，並且在非常長的時間內，將共同重建家園。

他說政府正在為受影響的數千人盡快提供免費住房，當局已成立臨時住房工作組，將與聯邦合作，已確保有1000間房，其中500間房將提供給無家可歸的家庭，另外500間房則用作支援。接著，房屋將作長期出租，部分資金將由慈善團體提供，而聯邦緊急事務管理署（FEMA）將支付大部分費用。

美國總統拜登Joe Biden星期日表示，團隊正在討論山火造成的損害，未來幾天可能進行調查。

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