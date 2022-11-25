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墨爾本今年聖誕再化身仙境

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Melbourne Christmas Projections 2021

墨爾本在今年聖誕節期間，繼續會充斥不同的慶祝活動，令當地的聖誕節氣氛一點都不輸北半球。 Credit: Helen Chen

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Published 26 November 2022 at 10:30am
By Ivan Leung
Source: SBS

墨爾本在今年聖誕節期間，繼續會充斥不同的慶祝活動，令當地的聖誕節氣氛一點都不輸北半球。

Published 26 November 2022 at 10:30am
By Ivan Leung
Source: SBS
Kaiyi在【娛樂電影周刊】環節，介紹墨爾本的Christmas Wonderland到底有多少精彩活動。胡仔亦會推介一齣新黑色暴力電影 《暴戾夜》（Violent Night）如何顚覆大家對聖誕性的故有想像。

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