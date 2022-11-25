墨爾本今年聖誕再化身仙境

SBS廣東話節目其他收聽方法 墨爾本今年聖誕再化身仙境Play24:21SBS廣東話節目其他收聽方法 墨爾本在今年聖誕節期間，繼續會充斥不同的慶祝活動，令當地的聖誕節氣氛一點都不輸北半球。 Credit: Helen Chen下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.29MB)Published 26 November 2022 at 10:30amBy Ivan LeungSource: SBS 墨爾本在今年聖誕節期間，繼續會充斥不同的慶祝活動，令當地的聖誕節氣氛一點都不輸北半球。Published 26 November 2022 at 10:30amBy Ivan LeungSource: SBSKaiyi在【娛樂電影周刊】環節，介紹墨爾本的Christmas Wonderland到底有多少精彩活動。胡仔亦會推介一齣新黑色暴力電影 《暴戾夜》（Violent Night）如何顚覆大家對聖誕性的故有想像。READ MORE澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （11月26日）「種菜基本功」第十二輯：澆水系統 DIYSBS 新聞簡報（11月25日）【疫苗快報】新州維州新冠感染率下降（11月25日）