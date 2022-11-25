墨爾本今年聖誕再化身仙境

Kaiyi在【娛樂電影周刊】環節，介紹墨爾本的Christmas Wonderland到底有多少精彩活動。胡仔亦會推介一齣新黑色暴力電影 《暴戾夜》（Violent Night）如何顚覆大家對聖誕性的故有想像。





READ MORE 澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行