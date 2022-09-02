【就業技能峰會】移民政策是否可以解決本地工人短缺問題？

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese ）今早對九號台表示，雖然他並不期望所有不同群體的代表都能立即達成共識，但他相信已經取得巨大進展。





艾巴尼斯說：『能夠將商企和工會一起合作試圖解決問題，這是一件好事。我們知道企業商討協議是行不通的，每個人都同意這一點。關於未來如何推進和甚麼是正確的解決方案上的確存在一些分歧，但這些將會得到解決，而大家亦知道會有一些差異 ，因為您不會期望在一個有140 人的會議上，每個人都會對每個細節的未來方向達成一致。』





艾巴尼斯在昨天的會議上亦宣布到 2023 年，將會增加 180,000 個免費 TAFE學位，作為主要的培訓計劃之一。





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艾巴尼斯表示，聯邦政府及各州及領地領袖在星期三舉的國家內閣上同意這項 11 億元的一攬子計劃。艾巴尼斯表示，大家都意識到澳洲現時正面對緊迫的挑戰，而政府正採取行動，提供十億元在 TAFE推行培訓。他又表示，希望見到更多的澳洲人可以獲得技能，在國家一些重點領域可以找到好的工作。





他昨晚在接受澳洲廣播公司 ABC訪問時亦表示：『我非常有信心在今天（2／9）不單止會在技能和培訓方面，同時在移民方面都會有正面的消息公布。』





艾巴尼斯又表示，今次峰會的主要目的是要解決工作保障問題。





他在昨天的峰會後舉行的晚宴上表示：『有越來越多人的工作並沒有保障。許多人要做兩份工作只是為了糊口，因為工資是跟不上生活開支。』





『他們亦沒有長期固定工作的入息保障來支付房貸又或者可以計劃家庭的未來。』而他希望能夠給予國民在工作上有安全感。





艾巴尼斯又指，今次再峰會前進行的各個會談以及會議本身的其中一個成就， 便是在減少依賴臨時性移民所提供的勞動力問題上達成共識。





他說：『過去，這些臨時性移民年復一年地持有臨時簽證，但卻沒有給予他們任何確定性，讓他們可以買屋、將子女送去學校讀書和得到安全感，澳洲在這方面是可以做得更好。』





經濟學家加諾特（Ross Garnaut）亦贊同這個看法。他指出，技術移民更有可能提高實際工資。





他說：『將一些本地真正缺乏和有寶貴技能的人士變成為永久移民，這樣做更有可能會提高而不是降低平均的實際工資，因為他們所提供的技能，有可能就是澳洲現時面對生產的樽頸位，而這些技能是無法透過培訓澳洲人來提供的。』





而在昨天的峰會上，有關提高在勞動力中性別平等的問題亦成為討論的一個焦點。不過，財長查默斯（Jim Chalmers）則排除將政府大肆宣傳、從明年中開始讓婦女可以進入勞動力市場的重點托兒政策提前的建議。





他對十號台的The Project節目表示：『政府希望確保今次的就業峰會的其中一大焦點是針對尚未開發的婦女經濟潛力，如果我們讓她們更容易做到這一點，她們亦會加入工作和賺得更多。』





不過他表示：『雖然政府希望能夠更早推出這個想法，但現實是現時是負擔不起，因此政府會按照最初的計劃在 7 月才展開這個計劃。』





究竟今天的峰會是否能夠在移民問題上達成共識？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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