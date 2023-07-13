允許藥劑師及護士開墮胎藥 會導致藥物濫用嗎？

Some brands, such as this one, have placebo pills rather than a pill-free break.

一些藥物有嚴格的開具限制。 Source: Supplied

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醫藥用品管理局（TGA）批准更多醫護人員可以開藥單和配發墮胎藥物，會否導致藥物濫用呢？

同時， 管理局亦已批准一間非牟利製藥公司 MS Health 提出修改限制流產藥 MS-2 Step 的申請。

在現行的監管措施下，只有十份之一的醫生和十份之三的藥劑師可以開 MS-2 Step這種流產藥。但當局經已取消配藥限制，意味著任何藥劑師都可以開出 MS-2 Step 的處方。從 8 月起，任何具有適當資格和培訓的醫療從業員（包括執業護士）都可以開這種藥。

之前，醫生需要獲得認證才能開出 MS-2 Step，藥劑師也必須經過專門註冊才能配發有關藥物。現時在該產品信息中，添加了新的警告和說明，提供了有關病人應該在何種情況下要被轉介至醫生的信息。

醫藥用品管理局表示，批准這些修正的決定是根據藥品諮詢委員會的專家建議作出的，該委員會是一個獨立委員會，擁有科學、醫學和臨床領域的專業知識，包括來自消費者的代表。

今集【大眾論壇】邀請到藥劑師蘇偉庭一起討論「政府擴大可以開出墮胎藥物處方的人士的做法，是否會令人濫用這個制度和藥物」的話題，他也解答了聽眾有關醫藥方面的問題。
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