【梅利達令盆地】聯邦政府推出「水回購」新計劃 只有維州拒簽

梅利達令盆地是澳洲最複雜、最重要的河流系統之一，聯邦政府發佈了針對該盆地的最新「水回購計劃」。南澳、昆州和新州分別都同意這項新計劃，但維州拒絕參與。
對於很多人來說，梅利達令盆地非常之珍貴，當地棲息了 35 種瀕危動物、120 種不同的水鳥和 3 萬幾個濕地。這個盆地可謂澳洲的「糧倉」，其農地產業每年價值約 240 億元。由於牽涉甚廣，大眾長期以來一直擔心河流系統的管理方式。
水回購計劃
環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）宣布了一項修訂計劃，希望延長期限和增加資金，然後通過回購許可證持有者的水權，來確保有需要河道有足夠水量。
普莉貝絲指出，梅利達令盆地計劃是聯邦、梅利達令盆地各州和首都領地之間，一項出色的合作。
普莉貝絲又稱，盆地從一段環境災難時期所產生，旨在避免另一場環境災難，特別是澳洲東南部，正變得越來越熱和乾燥，雖然澳洲最近經歷了幾年的潮濕天氣，但下一次乾旱即將來臨。
維州拒簽水回購協議
持有許可證的人，有權每年從河流系統中獲取一定水量，但回購便意味著政府可以回收這些水，並送回最有需要的地方和動物。
維州是唯一一個州，決定不加入修訂後的梅利達令盆地協議。維州水務部長辛格（Harriet Shing）向 SBS 新聞提供的一份聲明中表示，回購是拒絕的原因之一。
辛格指出，維州長期以來反對回購。維州政府看到這項水回購計劃後，並沒有改變這一立場。辛格又強調，維州提供的水量比任何其他州都多，額外供水量高達 450 兆升，並且只要符合協定的社會經濟標準，就會支援梅利達令盆地計劃的實施，將水送回有需要的環境地區。
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十年過去 梅利達令盆地計劃成效如何?
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23/11/202207:40
保育委員會，現稱維州環境局表示，維州的反對毫無意義。行政總監瑙茲（Jono La Nauze）就稱，維州的水政策是在國家黨執政，並掌管維州水務的時候制定的。即使在許多環境問題上立場革新，但在過去十年就決定維持這一立場。
瑙茲認為，維州阻止想要向政府出售水的農民是沒有任何意義的。
但農民聯會水務委員會主席，同時是奶農的萊希（Andrew Leahy）表示，維州拒絕水回購計劃是正確的做法。
他表示，農民和維州政府曾親眼目睹水量不足的社會影響，因此渴望盡可能多保留水源在維州地區。萊希又指，通過水回購，好多當地居民因為沒有工作而離開這個地區。他又舉例：對比起以前當地高中有 1000 個學生，現在只得 200 個。當地的義工消防隊在招募成員方面遇到困難，所有社區團體目前都在努力招募義工，因為當地已經沒有人。
原住民長老：應將原住民納入梅利達令盆地管理局
而原住民社區也一直希望採取更有效的行動來拯救這條河。在維州，名叫 Tati Tati 的族群一直爭取向 Robinvale 附近具有重要文化意義的 Margooya Lagoon 注入水。前農業部長利特爾波特（David Littleproud）在 2018 年曾承諾撥款 4000 萬元，為梅利達令盆地系統購買水，供原住民社區使用和控制，但這一承諾從未真正兌現。
原住民長老表示，有充分理由將原住民納入梅利達令盆地管理局董事會，並提供「文化流動」。澳洲環境正義律師林賽（Bruce Lindsay）表示，「文化流動」是傳統土地擁有人多年來一直發展中的一個概念，特別是在梅利達令盆地南部。它基本上是一種工具，用於建立原住民對當地水管理，更大的控制和權力，特別是沿著梅利達令盆地的洪氾區（floodplain），例如 Margooya Lagoon 的這類地點。
目前尚未清楚環境部長普莉貝絲提出的新計劃立法是否將包括文化流動資金，以及在沒有簽署修訂協議領取資金的情況下，維州將如何進行。但無可否認的是，河流系統是許多原住民社區的食物來源，也是重要的文化習俗。
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