【梅利達令盆地】聯邦政府推出「水回購」新計劃 只有維州拒簽

梅利達令盆地是澳洲最複雜、最重要的河流系統之一，聯邦政府發佈了針對該盆地的最新「水回購計劃」。南澳、昆州和新州分別都同意這項新計劃，但維州拒絕參與。





對於很多人來說，梅利達令盆地非常之珍貴，當地棲息了 35 種瀕危動物、120 種不同的水鳥和 3 萬幾個濕地。這個盆地可謂澳洲的「糧倉」，其農地產業每年價值約 240 億元。由於牽涉甚廣，大眾長期以來一直擔心河流系統的管理方式。



水回購計劃

環境部長普莉貝絲（Tanya Plibersek）宣布了一項修訂計劃，希望延長期限和增加資金，然後通過回購許可證持有者的水權，來確保有需要河道有足夠水量。





普莉貝絲指出，梅利達令盆地計劃是聯邦、梅利達令盆地各州和首都領地之間，一項出色的合作。





普莉貝絲又稱，盆地從一段環境災難時期所產生，旨在避免另一場環境災難，特別是澳洲東南部，正變得越來越熱和乾燥，雖然澳洲最近經歷了幾年的潮濕天氣，但下一次乾旱即將來臨。



維州拒簽水回購協議

持有許可證的人，有權每年從河流系統中獲取一定水量，但回購便意味著政府可以回收這些水，並送回最有需要的地方和動物。





維州是唯一一個州，決定不加入修訂後的梅利達令盆地協議。維州水務部長辛格（Harriet Shing）向 SBS 新聞提供的一份聲明中表示，回購是拒絕的原因之一。





辛格指出，維州長期以來反對回購。維州政府看到這項水回購計劃後，並沒有改變這一立場。辛格又強調，維州提供的水量比任何其他州都多，額外供水量高達 450 兆升，並且只要符合協定的社會經濟標準，就會支援梅利達令盆地計劃的實施，將水送回有需要的環境地區。



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保育委員會，現稱維州環境局表示，維州的反對毫無意義。行政總監瑙茲（Jono La Nauze）就稱，維州的水政策是在國家黨執政，並掌管維州水務的時候制定的。即使在許多環境問題上立場革新，但在過去十年就決定維持這一立場。





瑙茲認為，維州阻止想要向政府出售水的農民是沒有任何意義的。





但農民聯會水務委員會主席，同時是奶農的萊希（Andrew Leahy）表示，維州拒絕水回購計劃是正確的做法。





他表示，農民和維州政府曾親眼目睹水量不足的社會影響，因此渴望盡可能多保留水源在維州地區。萊希又指，通過水回購，好多當地居民因為沒有工作而離開這個地區。他又舉例：對比起以前當地高中有 1000 個學生，現在只得 200 個。當地的義工消防隊在招募成員方面遇到困難，所有社區團體目前都在努力招募義工，因為當地已經沒有人。



原住民長老：應將原住民納入梅利達令盆地管理局

而原住民社區也一直希望採取更有效的行動來拯救這條河。在維州，名叫 Tati Tati 的族群一直爭取向 Robinvale 附近具有重要文化意義的 Margooya Lagoon 注入水。前農業部長利特爾波特（David Littleproud）在 2018 年曾承諾撥款 4000 萬元，為梅利達令盆地系統購買水，供原住民社區使用和控制，但這一承諾從未真正兌現。





原住民長老表示，有充分理由將原住民納入梅利達令盆地管理局董事會，並提供「文化流動」。澳洲環境正義律師林賽（Bruce Lindsay）表示，「文化流動」是傳統土地擁有人多年來一直發展中的一個概念，特別是在梅利達令盆地南部。它基本上是一種工具，用於建立原住民對當地水管理，更大的控制和權力，特別是沿著梅利達令盆地的洪氾區（floodplain），例如 Margooya Lagoon 的這類地點。



