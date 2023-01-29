【兔年養兔】波波異於香港品種 噴尿不讓人抱個性獨特

BorBor is Tracy Lo's pet rabbit.

「波波」是盧婉霞的寵物兔，牠不肯讓人抱。 Source: SBS / Tracy Lo

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在澳洲，很多人都會選擇飼養兔仔作為寵物，以小編所知，我們 SBS 廣東話組便有 3 位同事的家中養了寵物兔。

其中一位是盧婉霞，她小時候在香港已有養兔經驗，這些兔仔，都是豎耳並有紅色眼睛的。
BorBor does not like to be cuddled
「波波」性情有異於盧婉霞在香港養的兔仔。 Credit: Tracy Lo
當她移民到墨爾本後，由於她與伴侶不喜歡養貓狗，結果，最終還是選擇了飼養寵物兔。

不知是兔種問題，還是她的兔仔個性特別，牠從不讓人抱，又喜歡四處射尿。

不過，牠始終陪伴了她的女兒成長，自然也被視為他們家中的一份子。

詳情，請收聽溫楚良和盧婉霞這節專訪。
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