【兔年養兔】波波異於香港品種 噴尿不讓人抱個性獨特

【兔年養兔】波波異於香港品種 噴尿不讓人抱個性獨特Play06:03「波波」是盧婉霞的寵物兔，牠不肯讓人抱。 Source: SBS / Tracy Lo下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.54MB) 在澳洲，很多人都會選擇飼養兔仔作為寵物，以小編所知，我們 SBS 廣東話組便有 3 位同事的家中養了寵物兔。其中一位是盧婉霞，她小時候在香港已有養兔經驗，這些兔仔，都是豎耳並有紅色眼睛的。「波波」性情有異於盧婉霞在香港養的兔仔。 Credit: Tracy Lo當她移民到墨爾本後，由於她與伴侶不喜歡養貓狗，結果，最終還是選擇了飼養寵物兔。不知是兔種問題，還是她的兔仔個性特別，牠從不讓人抱，又喜歡四處射尿。不過，牠始終陪伴了她的女兒成長，自然也被視為他們家中的一份子。詳情，請收聽溫楚良和盧婉霞這節專訪。更多內容【兔年養兔】Spuddy 萌樣惹人喜愛 兩分耕耘十分收穫【寵物天地】 復活節：養兔仔【迎兔年】中國傳統的「兔」文化分享Latest podcast episodes【文化360】假如十二生肖動物可以改動《二》SBS 中文新聞 （1月28日）形影嫵媚卻清純脫俗 睡蓮祝大家青春常駐！四大貼士助你保持「凍齡」外貌