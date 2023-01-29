【兔年養兔】波波異於香港品種 噴尿不讓人抱個性獨特

其中一位是盧婉霞，她小時候在香港已有養兔經驗，這些兔仔，都是豎耳並有紅色眼睛的。



「波波」性情有異於盧婉霞在香港養的兔仔。 Credit: Tracy Lo 當她移民到墨爾本後，由於她與伴侶不喜歡養貓狗，結果，最終還是選擇了飼養寵物兔。





不知是兔種問題，還是她的兔仔個性特別，牠從不讓人抱，又喜歡四處射尿。





不過，牠始終陪伴了她的女兒成長，自然也被視為他們家中的一份子。



