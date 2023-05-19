【有「營」健身室】低頭族的肩頸問題

【有「營」健身室】低頭族的肩頸問題Play21:41肩頸膊痛。 Source: Getty / Getty Images下載 SBS Audio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.85MB) 都市人生活總脫離不了手機，但慣常低頭便會開始覺得頭重重，並且肩頸經常處於僵硬狀態，無法放鬆。鄺美玲於今集節目內，邀請物理治療師盧俊文詳盡講解肩頸問題是如何形成的，以及這些問題的緩解方法。盧俊文亦在節目中解答我們聽眾朋友的各項有關心理及精神健康的問題。更多內容【網絡禁食！】解決手機和網絡成癮妙法澳洲兒童看熒幕時間太多 | 或損害視力促家長重視瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱 Telegram 頻道。SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過 SBS Radio 1 收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過 SBS Audio App 手機應用程式收聽直播、節目重溫及其他語音內容。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes唔識報稅點算好？專員表示有「好幫手」澳航就外判承包判決上訴 或對廣大打工仔成「重大影響」「必須結束」：政府出手嚴厲打擊電子煙【專家話你知】頭暈暈 耳嗡嗡應該點好？