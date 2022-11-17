【繩之於法】馬航 MH17客機空難事故審訊終完結

大家可能還記得2014年在烏克蘭東部遭導彈擊落墜毀的馬航MH17客機，造成全機298人死亡的空難事故，而荷蘭海牙地方法院經過兩年審訊，終於裁定其中三名被告，包括兩名俄羅斯人及一名親俄烏克蘭分離分子謀殺罪名成立，被判終身監禁。至於另一名俄國被告則因為證據不足，所以被判罪名不成立。由於四人均缺席聆訊，外界認為她們都不會就定罪服刑。





法院是在荷蘭的史基浦國際機場設立高度保安的法庭審理這宗案件，被定罪的三人都是俄羅斯前情報人員，分別是吉爾金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergey Dubinskiy），以及烏克蘭分離主義領導人卡爾琴科 （Leonid Kharchenko）。第四名被告亦是俄羅斯人普拉托夫(Oleg Pulatov)， 他則被判無罪釋放。四名被告中，只有普拉托夫派代表律師出庭，堅稱無辜。控方要求法庭判處被告死刑，被告有兩星期時間提出上訴。





法官斯蒂恩豪斯（Hendrik Steenhuis）在讀出裁決摘要時表示，該次事件是一項蓄意的行為。





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斯蒂恩豪斯說：『要令到系統準備就緒並實際發射「山毛櫸」防空導彈，是按照設定的過程進行的。而這亦包括許多的步驟。所以，這亦意味著該導彈是不能夠錯誤發射，也不是因為一時興起，而是必須基於技術要求的既定程序作出仔細考慮。法院因此得出結論，便是該導彈是故意向其目標發射的。』





斯蒂恩豪斯又表示：『對疑犯的所作所為，同對這麼多的受害者和他們的親屬造成如此多的痛苦，只有最嚴厲的懲罰才是最適合的。』





而當法官斯蒂恩豪斯宣讀判決摘要時，遇難者家屬亦站在法庭上哭泣。死難者家屬的代表亦形容裁決是一個重要的里程碑。





至於荷蘭政府則認為，俄羅斯要為事故負責，但莫斯科當局卻一直否認與事故有任何關聯，並且曾經在2014年時表示，俄軍並無在烏克蘭境內。





雖然現時所有被定罪的疑犯仍然在逃，外界亦相信他們都是在俄羅斯，但俄羅斯表示，他們並不會引渡疑犯。俄羅斯外交部副發言人涅查耶夫（ Ivan Nechaev ）昨天（17／11）在莫斯科舉行簡報會時表示，俄國政府將審視法院的調查結果。





至於烏克蘭總統澤連斯基則歡迎裁決，但認為下令發動襲擊的人也必須接受審判。至於澳洲外長黃英賢（Penny Wong）亦與律政部長載夫斯(Mark Dreyfus) 發表共同聲明， 究竟她對今次裁決有些甚麼回應呢？詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛為的報道。



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