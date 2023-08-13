【大學研究】少數族裔兒童更大可能患有自閉症

屬於少數族裔的貝爾賈維（Shafica Berjaoui）是三名孩子的母親，她注意到兒子在發育過程中未達到某些標準時，便帶他去看兒科醫生，而醫生就診斷他患有自閉症。





她說：「我鬆了一口氣，因為我的擔憂得到了證實，我感到自己可以為兒子制定一個行動計劃。我們有幸住在這個國家，如果沒有確診，就無法獲得幫助。所以，有了確診結果，我便能獲得更多的幫助。」





貝爾賈維的兒子阿尤布現年9歲，在學校中擔任班長，同時也是一名出色的足球員。





貝爾賈維表示，阿尤布很幸運在早期就被診斷出患有自閉症，但她所在社區的一些人仍然對自閉症抱有成見。





貝爾賈維說：「我認為許多社區，甚至不僅是限於中東社區，當有人提到自閉症，別人就會對你表示同情，說希望他能夠好起來。我不想聼到這些話，他現在的狀況很好，只是需要一些額外的支持，以及盡一點額外的努力，自閉症並不會是可以傳染給別人的疾病。」





墨爾本奧爾加·坦尼森自閉症研究中心（Olga Tennison Autism Research Centre）的其中一名首席研究員阿卜杜拉希博士（Dr Ifrah Abdullahi）表示，有需要賦予家庭尋求適當服務的能力。





阿卜杜拉希博士說：「大家需要真正了解自己的社區，了解如何更好地參與社區及聆聽社區的需求。我認為我們需要開展廣泛的研究，探討潛在的差異，以及如何在全民醫療保健體系內減少這些差異，因為每個孩子都有權獲得公平和適當的支持。」





這項由拉籌伯大學進行的研究使用了維州八個地方政府區域在2016年人口普查的數據。





研究顯示，婦孺保健護士對 13,000 多名 年齡在42 個月以下的兒童，監測他們有沒有自閉症的早期跡象，並對其中340名「很有可能」患有自閉症的兒童接受了發育評估。





研究將這些兒童母親的族裔、社會經濟因素和自閉症發病率與她們所屬的社區，進行比較。





阿卜杜拉希博士指出，研究員在這些數據發現一些有趣的結果。





阿卜杜拉希博士說：「我們發現母親來自非歐裔背景以及會說兩種或以上語言的家庭，兒童被診斷為自閉症的比例會有適度的增加。而值得注意的是，在我們的研究中，來自非歐裔背景家庭的兒童，他們的母親更大可能是接受過良好的教育、有高的家庭收入，以及孩子在診斷有自閉症時，母親都在就業。」





對身爲母親的貝爾賈維來說，她希望這些研究發現能夠在一定程度上，改善大家對自閉症的負面看法。





貝爾賈維說：「我確實覺得我的社區還有很多工作要做。人們需要明白自閉症並不是無期徒刑，患者是可以得到幫助的。除非你尋求幫助，否則你的孩子就無法取得進步或充份發揮潛能，你必須為孩子爭取。」





瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 廣東話節目 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Radio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。







