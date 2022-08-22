非永居身份露宿者 新西蘭人佔3成

在2001年2月26日之前進入澳洲的新西蘭人被歸類為 受保護的特殊類別簽證 （SCV）持有人，他們有與澳洲永久居民相同的權利。





但在2001年2月26日之後進入澳洲的新西蘭人，則獲得社會保障福利的機會受到限制。





31 歲的新西蘭人阿梅（Jonathan Amai） 由於新冠的封城措施，和防疫限制以及家庭問題，他幾乎沒有工作，無法找到負擔得起的住所，因此無家可歸。





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阿梅表示，他的工作在Blacktown，所以他想盡可能地靠近那裡。但即使從這裡到Blacktown，周圍所有的郊區的房屋價格都超出他的負擔範圍。他每周都有孩子撫養費和自己的賬單，這令他的生活很難過。





他有2名在澳洲出生的女兒，他為了2名女兒，努力讓生活重回正軌。





但在沒有政府支持的情況下，要打破無家可歸的循環幾乎是不可能。 而且阿梅認為這不公平。





阿梅表示，他在澳洲已經有8至9年了，從他來到澳洲就一直在工作，一直在交稅，但他不明白如果自己沒有任何住房或福利，為什麼還要交稅。他指自己來澳洲不是為了享受福利，但如果他的工作發生任何事情，有福利會很好。因為如果澳洲人去新西蘭，就有資格享受福利。他不明白為什麼新西蘭人在澳洲不一樣。





在雪梨 Haymarket Foundation危機住宿有20多名尋求庇護的難民，阿梅是其中一位。





Haymarket Foundation的行政總裁維斯（Gowan Vyse）表示，無法獲得經濟或住房支援的非永久居居民，最終會在危機住宿住一段時間，因為獲得住屋的途徑通道。在兩國政府恢復互惠安排之前，非永久居民是沒有希望。



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澳洲聖雲先醫院院露宿者健康服務中心的隆巴頓（Erin Longbottom ）表示，在封城期間，有關問題再次被帶到了最前線。





雖然州和領地政府為擁有澳洲公民身份的露宿者提供酒店住宿，但非永久居民沒有獲得同樣的福利。





隆巴頓表示，在內城區的新西蘭公民數量非常多。大約 30% 的非永久居民的露宿者是新西蘭公民。他們真的是隱形的，沒有人支持他們，所以我們需要做些事去幫助他們。





獲得澳洲公民身份將是很明顯的解決方案，但卻很複雜且成本高昂。





新西蘭人希納（Lola Sheenagh）現在聖雲先醫院擔任照顧員，但她自己2年前也是露宿者。





希納表示，在澳洲沒有真正可獲得永久居留權或公民身份的途徑，令她覺得很沮喪，她喜歡住在澳洲，喜歡在這裡建立的生活，但即使她一直在這裡直至死也沒有永居的身份。





但事情可能會發生變化。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 今年6月與到訪的新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在雪梨舉行會談， 討論了不同問題，包括新西蘭人在澳洲的待遇。





阿德恩在會面後表示，兩人已同意在兩個國家之間建立更互惠的關係，包括改善獲得公民身份的途徑。





阿德恩表示，確保在澳洲有需要的人有一個現實和安全的途徑去獲得永久居民和公民身份。這些都不是關係中的新問題。但這是一個新政府 。





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Published 22 August 2022 at 11:05am, updated 22 August 2022 at 12:35pm



By Hiu Ching Lam

