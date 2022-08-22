SBS廣東話節目

【有磚無人砌】重建工程被拖半年 新州爸爸：加息又加租壓力爆煲

SBS廣東話節目

各地的建築工程段均出現延誤

全國的建築業界正面臨新一波的人手及物資壓力，有業主向本台表示，去年開始進行的拆卸重建的工程，被告知可能要「拖半年」，令他面對高息口及高租金的雙重壓力。有業者亦表示，建築工程建誤情況比封鎖時更嚴重，至少一年內亦難以改善。NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 23 August 2022 at 9:25am, updated an hour ago at 9:51am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung
Source: SBS

全國建築業界正面臨人手及物資嚴重短缺問題，有業主向本台表示，去年開始進行的拆卸重建的工程，被告知最少要被「拖半年」，令他要面對加息及加租雙重壓力。有建築公司老闆亦認為，建築工程建延誤情況比封鎖時更嚴重，情況至少一年內亦難以改善。

Published 23 August 2022 at 9:25am, updated an hour ago at 9:51am
By Ivan Leung
Presented by Ivan Leung
Source: SBS
Lester在去年息口仍處於低位時，決定將自住物業拆卸重建，但他向SBS中文廣東話節目表示，原定今年內有望完成的工程，但因應全國建築工程的嚴重延誤問題，其物業的工程亦最少可能會延期至少四至六個月。

「我在2021年六月簽約，因為我間屋屬於五十年代（興建）、比較舊的平房，已出現長期的維修問題—例如漏水，修整多次亦無法完善。」

「於是我在去年利息還是比較低時決定全屋拆卸重建，基本上是將原屋拆走，從新下地基及從新建造。」

Advertisement
Lester指，當時他亦有聽說，木材方面正缺貨，但他則沒有聽到出現人手問題。
「清拆的工程由今年一月開始，但到了七月才剛剛完成新屋的支架及屋頂，磚塊亦已運往工地，但就沒有人開始砌。」
苦主Lester
「原本合約就寫四十八個星期完工，但由於（新州）下大雨等問題，都已預計工程會延期。」

「我在面書（Facebook )上看到其他人(的分享），全屋重建的完工期大約十二個月左右，但以現在的情況估計，（新屋完工程）可能要十六至十八個月。如果順利的話，相信至少亦要延誤四至六個月。」

示意圖片
Lester指:「清拆的工程由今年一月開始，但到了上個月才剛剛完成新屋的支架及屋頂，磚塊亦已運往工地但就沒有人開始砌。」 Credit: Ondrej Deml/AP
而新州建築商區龍(Jack）指，隨著建築業普遍都受到原材料及人手方面的影響，新工程出現延誤亦是在所難免。

「情況視乎工程的大小，亦視乎個別公司是否有材料缺貨或是否容易請人等問題。」
「我估計大工程可能要延期數個月，對小工程的影響相對較小，但相信耽誤亦在所免難...估計這樣的情況在未來一年半載內難以改善。」
新州建築商區龍
區龍亦指，人手問題嚴重，部份是出於疫情期間行內的整體人手流失比率亦相當高。

「疫情期間有些人可能已轉行，你想要找他們回來工作亦不容易。」

而Lester指他的情況已算是「幸運」，因他亦得知有同樣正進行工程的朋友，被迫接受要自費支付額外的建築成本。

「我們（與建築商簽定）的合同，是已定價的合同，根據合約我們就不需要再付額外的費用。」

「我亦聽到一位做律師的朋友表示，由於成本價格飊升，其建築商亦要面臨破產。」

「對方向我的朋友表示:『若你不願意額外再給錢，我就要破產，而你的建築工程就要交由其他建築商接手，到時你還是要按現在的市價付費。』最終雙方還是要協商如何一人讓一步完成工程。」
苦主Lester
「幸好這些問題暫時未有發生在我身上。」

由於要全屋重建的關係，Lester與家人亦不得不暫時要租屋居住，而他表示，雖然工程時已留下額外預算，但目前工程延誤情況，仍然會為他帶來巨大壓力。

「目前租金其實亦升了不少，而家我因為無屋住，所以亦要租過另外一個地方暫住，若果工程延誤，即等如我的租約亦要延長，這也是一筆可觀的數目。（加上）現在又開始加息，其實壓力的確亦是頗大。」
苦主Lester
雖然人手問題可能短期內難以解決，若只涉及原材料問題，有客人亦可能會考慮自行買料。

區龍認為這個亦不失為可以考慮的做法，但客人亦必須了解在法例上，建築商若無法即時提供材料或工人，客人需要給予建築商十四天的時間處理，若在十四日之後，建築商仍然無法提供物料或人手，客人亦可自行安排。

但他認為，一般而言，與物料供應商相熟的建築商難以獲得的材料，估計客人自己亦未必容易買到。

對於工程延期問題，區龍認為目前客人可以處理的選項已不多，建議若非緊急情況，不妨等一下才開始工程。Lester亦認為，若果他早知會出現嚴重，可能亦會延遲展開重建工程。

READ MORE

【古老當時興？】柔麻是否一種可靠的建築材料呢？

建屋成本年增近三成 澳洲「一半」建築商或陷破產危機

【專家話你知】建築商倒閉 買家應如何收拾殘局

分享

Latest podcast episodes

Atomic War

研究：核戰一旦爆發 全球或多達 50 億人死於饑荒

Heat pump hot water system ad pamphlets taking advantage of government energy saving scheme

【慳電熱水器】 熱泵技術真可以慳電嗎？

AAP Jacquelyn Martin.jpg

恐懼聯儲局再加重息 市場震蕩下行

0fda7c28-57d8-4806-b9a5-2f6520614aef.JPG

港女偏遠地區開珍奶店 本地人最愛口味連店主亦不敢試