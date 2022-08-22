【有磚無人砌】重建工程被拖半年 新州爸爸：加息又加租壓力爆煲

Lester在去年息口仍處於低位時，決定將自住物業拆卸重建，但他向SBS中文廣東話節目表示，原定今年內有望完成的工程，但因應全國建築工程的嚴重延誤問題，其物業的工程亦最少可能會延期至少四至六個月。





「我在2021年六月簽約，因為我間屋屬於五十年代（興建）、比較舊的平房，已出現長期的維修問題—例如漏水，修整多次亦無法完善。」





「於是我在去年利息還是比較低時決定全屋拆卸重建，基本上是將原屋拆走，從新下地基及從新建造。」





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Lester指，當時他亦有聽說，木材方面正缺貨，但他則沒有聽到出現人手問題。



「清拆的工程由今年一月開始，但到了七月才剛剛完成新屋的支架及屋頂，磚塊亦已運往工地，但就沒有人開始砌。」 苦主Lester

「原本合約就寫四十八個星期完工，但由於（新州）下大雨等問題，都已預計工程會延期。」





「我在面書（Facebook )上看到其他人(的分享），全屋重建的完工期大約十二個月左右，但以現在的情況估計，（新屋完工程）可能要十六至十八個月。如果順利的話，相信至少亦要延誤四至六個月。」





Lester指:「清拆的工程由今年一月開始，但到了上個月才剛剛完成新屋的支架及屋頂，磚塊亦已運往工地但就沒有人開始砌。」 Credit: Ondrej Deml/AP 而新州建築商區龍(Jack）指，隨著建築業普遍都受到原材料及人手方面的影響，新工程出現延誤亦是在所難免。





「情況視乎工程的大小，亦視乎個別公司是否有材料缺貨或是否容易請人等問題。」



「我估計大工程可能要延期數個月，對小工程的影響相對較小，但相信耽誤亦在所免難...估計這樣的情況在未來一年半載內難以改善。」 新州建築商區龍

區龍亦指，人手問題嚴重，部份是出於疫情期間行內的整體人手流失比率亦相當高。





「疫情期間有些人可能已轉行，你想要找他們回來工作亦不容易。」





而Lester指他的情況已算是「幸運」，因他亦得知有同樣正進行工程的朋友，被迫接受要自費支付額外的建築成本。





「我們（與建築商簽定）的合同，是已定價的合同，根據合約我們就不需要再付額外的費用。」





「我亦聽到一位做律師的朋友表示，由於成本價格飊升，其建築商亦要面臨破產。」





「對方向我的朋友表示:『若你不願意額外再給錢，我就要破產，而你的建築工程就要交由其他建築商接手，到時你還是要按現在的市價付費。』最終雙方還是要協商如何一人讓一步完成工程。」 苦主Lester

「幸好這些問題暫時未有發生在我身上。」





由於要全屋重建的關係，Lester與家人亦不得不暫時要租屋居住，而他表示，雖然工程時已留下額外預算，但目前工程延誤情況，仍然會為他帶來巨大壓力。





「目前租金其實亦升了不少，而家我因為無屋住，所以亦要租過另外一個地方暫住，若果工程延誤，即等如我的租約亦要延長，這也是一筆可觀的數目。（加上）現在又開始加息，其實壓力的確亦是頗大。」 苦主Lester

雖然人手問題可能短期內難以解決，若只涉及原材料問題，有客人亦可能會考慮自行買料。





區龍認為這個亦不失為可以考慮的做法，但客人亦必須了解在法例上，建築商若無法即時提供材料或工人，客人需要給予建築商十四天的時間處理，若在十四日之後，建築商仍然無法提供物料或人手，客人亦可自行安排。





但他認為，一般而言，與物料供應商相熟的建築商難以獲得的材料，估計客人自己亦未必容易買到。



