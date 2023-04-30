英日攜手海洋普查 目標辨識10萬種未知生物

參加此計劃的專家表示，在大海裡，人類只認出僅多於10%的生物。





是次海洋普查的總監羅傑斯教授(Alex Rogers)指，人類對海洋世界的了解仍不足夠。





羅傑斯教授指，目前人類對海洋中的生物在哪裡，有多少生物的了解非常有限。如果沒有這些知識，我們就無法改變我們的人類活動，來為後代保護這些生物。





羅傑斯教授將參加組織在北極的首次任務。





海洋普查由總部位於英國的海洋研究組織 Nekton 和日本非牟利組織日本財團( The Nippon Foundation,)共同創立，海洋普查是由科學組織組成的聯盟，希望加速發現海洋生物。





笹川陽平(Yōhei Sasakawa )是日本財團的主席。





笹川陽平表示，人們太過於關注外太空了，但對我們腳底下的海洋卻知之甚少，那就是為什麼透過這些新的發現，把關注帶回海洋的重要性。



海洋普查目的成為歷史上發現新海洋生物的最大計劃。





計劃的總部將設在英國牛津大學自然史博物館，該博物館標本收藏可追溯到達爾文時代的標本。





英國普利茅斯海洋實驗室（Plymouth Marine Laboratory）的科學總監威迪科姆 (Steve Widdicombe )教授與海洋普查或其他合作夥伴沒有任何關聯。但他說這是一項重要的計劃。





威迪科姆表示，計劃是充滿野心的嘗試，正是大家目前所需要的。他指計劃讓他印象深刻的是，計劃承認並重視支持海洋科學發現所需的基礎科學。





他又指，尋找下一個重要的科學結果都很好，但如果不了解生物的生活地點和行為，人類就無法希望了解海洋在未來將如何反應，或人類如何才能最好地保護這些生物。





受惠於合作夥伴網絡，海洋普查計劃希望可由更廣泛的技術中受惠。





美國非營利組織施密特海洋研究所(Schmidt Ocean Institute)將向海洋普查提供其遙控水下航行器 (ROV) 。





航行器可以深入海平面4500公尺以下，並以4K畫質影像直播的潛水器等新科技，讓科學家直接在海洋生物的自然棲息地進行研究分析，就不用將生物帶回陸地。





但施密特海洋研究所執行董事維拉瑪尼( Jyotika Virmani )博士表示，人工智能也將發揮作用。





維拉瑪尼表示「數千小時的海底錄影畫面，每一個都必須標示出來，那是第一步，然後訓練程式機器學習自動辨別標示，讓研究人員知道影帶裡有些甚麼，然後再把那些數據餵給人工智能 （AI）。」





來自英國維康桑格研究所(Wellcome Sanger Institute)進化遺傳學家 勞尼扎克( Mara Lawniczak)亦有參與是次計劃，他指，就物種的豐富性和多樣性而言，在海洋有太多生身未被發現。而在海洋紀錄和收集這些生物，並首次描述和觀察這些生物的人，可以透過是次研究，對生物的基因組產生基本了解。而且永遠都有關於這些生物體的 DNA 記錄，這是非常重要，計劃將繼續努力了解海洋中有什麼，人類在保護生物方面是否做得好。





過去科學家在2000年至2010年間曾舉辦過海洋普查，在2010年，曾宣布正式發現1200個新物種。這次計畫研究規模更大，使用的技術更進步，目標要找出10萬種新物種。





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