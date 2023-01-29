黑人男子遭警察毆打致死 美國多地爆發抗議

孟菲斯警方周五公佈涉事警員隨身鏡頭，影片中顯示，五名孟菲斯警察同是黑人，他們對尼科爾斯拳打腳踢，並使用胡椒噴霧，和警棍毆打，影片中尼科爾斯試圖躲避，並痛苦地嚎叫。





在事件發生後第二天，孟菲斯警方在社交媒體上發表一份聲明，聲明中對是次襲擊的描述用詞含糊，而對影片中警察表現出的無情和暴力行為亦沒有提及。





有關片段公開後，田納西州的孟菲斯、密歇根州底特律（Detroit, Michigan）和紐約都有爆發抗議活動，要求將涉事警員定罪入獄、改革警隊終止警暴等。有現場照片顯示，有示威人士爬上警車，踩踏警車玻璃。





美國聯邦調查局(FBI)已經通知全國各地的所有辦事處與州和地方執法部門合作，以防事態失控。





民權運動人士夏普頓 (Al Sharpton) 對五名黑人警察殺害一名黑人男子感到憤怒。





夏普頓表示，他對事件如此憤怒，是因為他們爭取在警察部門聘請黑人，遊行爭取在警察局有黑人和有色人種，而當黑人竟然成為警察後，戴上徽章和槍，卻與其他對黑人不友善的人一樣。夏普頓以為，如果讓黑人進入警察，他們會公平黑人。但是他們卻現在仿效警隊中最差的人，就要付出和別人同樣的代價。





孟菲斯警方表示，涉案警察在調查期間已被解僱，並由獨立機構調查事件。孟菲斯警察局局長戴維斯( Cerelyn Davis )向美聯社表示，目前還不清楚為什麼警察在接近 Nichols 時會如此激動。





戴維斯表示， 影片由截停尼科爾斯的警察下車時開始錄影，看到他走向尼科爾斯的車時，一直大喊大叫，並夾雜侮辱性的字眼，她很想知道到底發生了甚麼事。





她又指，警察每天正直地執行和做好公務，孟菲斯警察局致力於保護和捍衛城市每個公民的權利。



而美國總統拜登（Joe Biden）已通過電話與尼科爾斯的母親進行詳細交談。





拜登表示，他與 尼科爾斯的母親交談，並表達哀悼，並向她表示，他將會敦促國會通過立法，打擊警暴。他並很感謝其母親呼籲抗議者和平示威，不要暴力。





查普曼 (Curtis Chapman) 是青年事工領袖，並且認識尼科爾斯。





查普曼表示，他可能記得最多的是尼科爾斯的微笑。他回想起，尼科爾斯的笑容非常迷人，而且非常快樂，尼科爾斯從來不會搞小圈子。他愛每個人。查普曼認為這可能是尼科爾斯非常適合當事工的最大原因，因為他受到每個人的歡迎。





尼科爾斯是一名 29 歲的聯邦快遞員工，他於 1 月 7 日因「魯莽駕駛」被捕，據警方稱，他在住院三天後因傷重不治身亡。





涉案的五名黑人警察被指控二級謀殺、嚴重攻擊、嚴重綁架、執法不當行為和執法壓迫等罪名。



