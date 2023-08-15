艾巴尼斯民望受原住民之聲的政治爭拗持續下滑

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澳洲總理艾巴尼斯的工作表現評分下跌。 Source: AAP / DAVID CROSLING

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外界推測，原住民之聲的全民公投很有可能在 10 月 14 日舉行。不過，據最新的民意調查 Resolve Political Monitor 顯示，公投中原住民之聲的支持率持續下降，這也拖累總理艾巴尼斯的民望。

這個調查與上周三 (8 月 9 日) 至周日進行，共訪問了 1,603 名合資格的選民。

其中有關原住民之聲的支持率，由一年前的 63% 下降至上個月的 48%，再下降至這次的 46%。

由於公投需要獲得 Double Majority (雙重大比數支持) ，根據這次民調的結果，贊成方連「一重」也過不了，遑論是雙重。

除了剛才提及整體支持度只有 46% 不及一半外，再看澳洲 6 個州份選民的支持率，只有維州 (51%) 和 塔州 (55%) 過半，其他州份 — 昆州 (41%)、南澳 (46%)、西澳 (44%) 和新州 (46%) 都不過半，所以，雙重條件一個也未有達到。

這個民調，還問了受訪者對聯邦工黨和其他政黨的支持度、艾巴尼斯和反對黨領袖達頓的工作表現、誰是較佳的總理人選等等。

最令人關注的，是工黨的基本票微跌 2 個百分點，而兩黨聯盟則上升了 3 個百分點。在此消彼長的情況下，目前工黨只領先兩黨聯盟 4 個百分點 (37% 比 33%)。綠黨維持有 11%。

另一方面，艾巴尼斯的工作表現大幅下降，本年一月，他的分數是 +35 百分點，到了上個二月，則跌至只有 +16 百分點，而到了這個月，則只有 +2 百分點。

達頓表現則比較穩定，上月他是 -15 百分點，本月則微增 2 個百分點，至 -13 百分點。

根據雪梨晨峰報分析，艾巴尼斯的工作表現支持度下滑，和原住民公投的政治緊張情況有關。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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