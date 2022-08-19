SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 中文新聞 （8月19日）Play11:45SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目中文新聞 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.14MB)Published 19 August 2022 at 10:54am, updated 3 hours ago at 11:12amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS 請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。Published 19 August 2022 at 10:54am, updated 3 hours ago at 11:12amBy Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki YuenPresented by Jennifer MokSource: SBS提要艾巴尼斯訪問托勒斯海峽地區第二日行程，將與婦女領袖會面以色列軍隊突擊搜查西岸7個「巴勒斯坦人權組織」辦公室中國青海「西寧市大通縣」洪災，至少16人死亡、36人失蹤其他內容澳洲勞動力不足 退休人士成「搶手貨」如何透過外界支援戒掉賭癮？父母為甚麼要安排孩子接種新冠疫苗?分享Latest podcast episodes傳奇時尚設計師三宅一生病逝 醫生拆解肝癌症狀澳洲勞動力不足 退休人士成「搶手貨」如何透過外界支援戒掉賭癮？SBS 新聞簡報（8月18日）