SBS 中文新聞 （8月19日）

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Published 19 August 2022 at 10:54am, updated 3 hours ago at 11:12am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的詳盡早晨新聞。

Published 19 August 2022 at 10:54am, updated 3 hours ago at 11:12am
By Jennifer Mok, Ivan Leung, Yuki Yuen
Presented by Jennifer Mok
Source: SBS
提要
  • 艾巴尼斯訪問托勒斯海峽地區第二日行程，將與婦女領袖會面
  • 以色列軍隊突擊搜查西岸7個「巴勒斯坦人權組織」辦公室
  • 中國青海「西寧市大通縣」洪災，至少16人死亡、36人失蹤
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