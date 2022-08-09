SBS 新聞簡報（11月7日）

儲銀再次加息 財長：沒有考慮削減燃油稅

聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers)表示，政府不考慮削減燃油稅來幫助澳洲人應對再一次的加息。





儲備銀行再次上調基準利率 。基準利率由 4.1 厘上調 0.25% 至 4.35 厘。





這是四個月來的首次加息，基準利率是 12 年以來的最高水平。





儲備銀行再次以通脹仍然過高為加息的原因。





查默斯承認這次的加息將對弱勢的的澳洲人造成傷害。





他表示，燃油價格高企是造成近期通脹率上升的主要原因。但他說，這些是政府無法控制的結果，政府正在試圖以其他方式幫助民眾應對生活成本壓力。





查默斯表示，最近幾個月來，看到汽油價格出現極端波動，這很大程度上是由石油生產國家決定減少供應所致。他又指，看到在澳洲不同市場有一些激烈波動。政府目前沒有就燃油稅提出任何提案，政府的重點是推出價值230億元的生活成本幫助計劃，目的減輕通脹壓力。





聯邦反對黨將最新的利率上升歸咎於政府。





反對黨財政事務發言人希姆（Jane Hume）指責政府沒有足夠關注控制通脹。





希姆表示，對許多澳洲家庭來說，這顯然將是一個艱難的聖誕節。她批評政府在降低通脹這個重要議題上分心。



艾巴尼斯訪華最後一天行程受到正式歡迎

澳洲總理艾巴尼斯在他到訪中國的三天行程的最後一天，在北京人民大會堂，受到中國人民解放軍海陸空三軍儀隊的正式歡迎。





總理在澳洲和中國國旗前，當樂隊演奏兩國國歌時，與中國國務院總理李強握手。





艾巴尼斯表示，澳洲與中國的地理接近和人口聯繫，使澳洲和中國成為現在和未來的重要合作夥伴。





艾巴尼斯表示，這就是兩國之間的自由和暢通貿易完全恢復如此重要的原因，兩國應該共同應對氣候變化和環境惡化、食品安全和跨國犯罪等共同挑戰的原因，以及應該討論如何塑造一個和平、穩定和繁榮的區內和全球秩序，使各國尊重彼此的主權，履行國際法和公約下的義務的原因。





昨晚，艾巴尼斯會見中國國家主席習近平，討論了貿易、國防和人權等問題。





聯邦反對黨警告政府不要因為總理訪華而太過得意忘形。





反對黨外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）表示，中國在多個方面繼續以不符合澳洲利益的方式行事。他指，澳洲應繼續與中國互動，但需要在關切的問題上取得更多實質成果，如貿易和澳洲學者楊恆均被拘留等方面。



以國總理稱出於人道主義或可戰術停火 強調不全面停火

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）接受美國廣播公司訪問時表示，願意考慮「戰術上的小暫停」，以便人道物資進入當地和讓人質離開，但重申哈馬斯必須釋放所有人質，否則以軍不會停火。納坦雅胡又指，已經見識到以色列不負責加沙安全會出現甚麼後果，因此以色列未來將會無限期全面承擔加沙的安全責任。





白宮國家安全委員會發言人柯比表示，相信暫停戰事，能確保加沙民眾前往安全地方，令人道救援物資去到有需要的民眾手上，以及釋放人質，重申美方仍然不支持永久停火，認為只會令哈馬斯得益。





中國常駐聯合國副代表耿爽在聯大會議上表示，中方對加沙地帶嚴峻的人道局勢深表關切，強調國際人道法的紅線不容觸碰，聯合國工作人員、人道及醫務工作者的安全，必須得到保障，醫院、學校、難民營等民用設施，都不應該成為軍事行動目標。再次呼籲以色列解除封鎖，儘快恢復加沙的水、電、食品和燃油供應，停止集體懲罰加沙民眾。





【墨爾本盃】上屆冠軍騎師改策「不戰而勝」再奪冠

「心思谷」（Soulcombe）位列第二，「醒威骥」（Sheraz）位列第三，這場長達3,200米的比賽在費明頓馬場（Flemington Race Course）舉行。





這是騎師薛凱華（Mark Zahra）連續第二次贏得墨爾本盃。





他選擇騎「不戰而勝」參加今年的比賽，而不是去年獲勝馬匹「踏金行」（Gold Trip）。





他向十號台電視網絡（Ten Network）表示，去年的勝利對今年非常有價值。薛凱華認為，贏得一場比賽有很大幫助，會更有信心。





「不戰而勝」是23年來首匹在同一年贏得考菲爾德盃（Caufield Cup）和墨爾本盃的馬匹。



雪梨西南部交通意外2青年被捕

兩名男子因涉嫌參與雪梨西南部發生的車禍而被捕，車禍導致兩名男孩死亡。





兩名死者被認為年齡在10至15歲之間，在11月6日星期一，在Ashcroft從一輛車中被拋出後喪生。





閉路電視畫面顯示，司機和乘客在車禍現場，從車中爬出，走過兩名男孩的屍體後逃離現場。





今天下午（星期二），警方在進行調查後逮捕兩名男子，年齡分別為23歲和27歲。





兩人被帶到利物浦醫院，由警方看守進行評估，據稱在意外中受傷。



普京據報已決定再選總統

路透社引述消息人士報道，俄羅斯總統普京已決定參加明年3月的總統大選。顧問已開始就普京的競選活動做準備，預料他沒有有力對手下，將掌權至最少2030年。不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，普京仍未就此發表任何聲明，亦未正式宣布進行競選活動。



七國集團外長東京討論烏克蘭戰爭以哈衝突

七國集團（G7）和歐盟今日起一連兩日，在日本東京舉行外長會議，將會商討俄烏戰事和以哈新一輪衝突等。外電早前報道，美國在以品衝突上強烈支持以色列，而東道主日本則尋求「平衡」應對，預料會議在以哈問題上難以達成一致方針。報道引述外務省官員指，預期各國會有不同立場，但否認難以找到共識，又拒絕確認會否發布聯合聲明。日本外相上川陽子表示，烏克蘭外長庫列巴會透過視象出席會議，強調即使中東緊張局勢升級, 七國集團仍會嚴厲制裁俄羅斯, 支持烏克蘭。



陳茂波：香港全年經濟增長3%略遜預期

香港財政司司長陳茂波在國際金融領袖峰會午宴發表主題演講時，最新估計香港今年經濟可至少錄得3%的增長，略低於原先預期，但復蘇勢頭正在持續。同時隨著香港與世界往來逐步回復，相信會有更多旅客及生意去香港。短期香港經濟增長主要依靠旅遊服務輸出及私人消費，至於金融服務、創新及科技行業，則會是香港經濟中期增長的雙引擎。陳茂波透露，截至9月底，政府推出的各項吸引人才措施，已累計收到18萬宗申請，當中10萬宗已獲批，7萬個獲批申請已抵港。



體育消息

雪梨FC隊解僱了男子隊主教練科里卡（Steve Corica）。





科里卡於2018年接替了現任澳洲國家足球隊（Socceroos）主教練格阿諾德（Graham Arnold），並在2019年和2020年連續贏得了A-League男子冠軍。





但自那時以來，球隊陷入困境，目前在A-League男子排行榜上排名最低，本賽季迄今尚未進球。





科里卡長期以來一直是雪梨FC隊的代表人物，當球隊於2005年首次成立，他曾是球員，並且曾擔任過該隊的隊長。





他表示離開球隊時充滿難以置信的回憶，目前尚未宣佈接任者。







