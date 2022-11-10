SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月10日）Play06:31SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.97MB)Published 10 November 2022 at 6:53pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 10 November 2022 at 6:53pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【G20峰會】澳中領袖或首次見面 普京確認不會出席【Medibank洩密】黑客稱「贖金可減價」 消費者如今可以點做？澳洲哪些職業最多華人從事？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】新冠後澳洲僱員混合工作模式為新常態（11月10日）你是否支持Medibank不向黑客繳付贖款？【專家話你知】新年將至 善用你的醫療保險福利【打仗風聲?】習近平要求解放軍「積極備戰」