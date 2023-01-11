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SBS 新聞簡報（1月11日）

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Published 11 January 2023 at 6:30pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 11 January 2023 at 6:30pm
By Koma Cheng
Source: SBS

天主教樞機主教佩爾離世

澳洲的
天主教樞機主教佩爾離世
，享年 81 歲。

這位前墨爾本天主教總教區主教，在意大利羅馬因髖關節置換手術引發併發症，星期二晚在梵蒂岡離世。

他曾任墨爾本及雪梨天主教總教區的總主教，於 2003 年獲時任教宗若望保祿二世擢升為樞機，並自 2014 年起擔任梵蒂岡聖座的經濟秘書處處長，被視為教廷的三號人物。

在2017年，佩爾因為涉嫌在 1996 年猥褻侵犯兩名青少年聖詠團成員，
返回澳洲受審


他被法院裁定罪名成立，判監六年，但一直堅稱無辜，並於 2020 年在最高法院上訴得直，獲撤銷定罪。

受神職人員侵犯受害人拒絕悼念佩爾

佩爾的離世引發多方回應。

總理艾巴尼斯向天主教徒致哀，形容是「震驚和艱難一日」。他說政府會協助將其遺體運返澳洲。

墨爾本總教區主教科門索利表示，佩爾是在澳洲及國際上非常重要及具影響力的教會領袖，祈求他能獲享永生。雪梨總教區總主教方仕漁表示「深感悲傷」，並為佩爾的靈魂安息祈禱。

與此同時，受神職人員侵犯的受害人群體則拒絕悼念佩爾。他們指，他作為總主教，
理應知道並干預兒童受侵犯的事件

澳洲通脹率回升 黑五消費創新高

澳洲的通脹率升至7.3%。

統計局公佈的數據顯示，在10月經歷短暫下降後，通脹率在11月重新攀升，其中樓價是最主要的驅動力。

截至11月的過去一年，房屋上的支出增加了9.6%，食物價格增加了9.4%，交通開支增加了9%。由惡劣天氣導致的工資和電費上漲、食物短缺都是通脹因素。

統計局亦公佈了零售業數據，顯示
黑色星期五創下消費新高
，11月的消費額達到360億元。

廉署押後對新州前州長調查

新州前州長貝莉珍妮安
涉及利益衝突一案
，廉政公署表示會押後到州選舉後繼續調查。

貝莉珍妮安因為其前男友、時任州議員馬居利涉嫌收受利益，被廉署調查是否牽涉其中。她否認並在2021年辭職。

廉署表示，由於案情的複雜性，會在3月25日新州選舉日之後重啟調查。

昆州擬修例准傳媒公開性犯罪被告

昆州政府計劃修例允許傳媒披露性侵案被告的姓名。

一名男子早前被控兩項強姦罪，交出護照及保證不會接觸受害人後獲准保釋。

女性權益機構呼籲當局取消目前對定罪前限制披露被告身份的禁令。

美議員上書拜登支持澳英美協議

國際方面，美國9名國會議員聯名支持向澳洲提供核動力潛艇。

有消息指兩名參議員上月曾去信總統拜登，警告
澳英美協議影響美國安全


作為回應，9名來自民主黨和共和黨的議員亦去信表示支持該協議，指其對參與各方都有好處，值得為美國及其印太地區盟友的安全而進行。

日本批中方以非防疫理由限制簽證

日本表示，中國以與疫情政策不符的理由限制簽證審批，情況令人極度遺憾。

在日韓對中國入境旅客實施防疫限制後，北京宣佈暫停簽發兩國公民的赴華簽證。

日本外相林芳正回應表示，中方以與疫情無關的理由限制簽證，日方已通過外交渠道提出抗議，要求取消有關做法。

而南韓總理韓悳洙就表示，不會將中方此舉視為報復，會繼續溝通予以解決。

體育消息

港協暨奧委會已要求各體育協會在7月1日前完成更名程序，一致以「中國香港」的名義參與國際體育活動，否則會影響資助。

有百年歷史的香港汽車會表示，改名手續繁複，而且本身沒獲得港協資助，但為了賽車運動員能夠代表香港出賽「無奈改名」。

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