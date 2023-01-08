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無視美參議員異議 澳鐵定買核潛艇

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根據 AUKUS 協議，澳洲將以核潛艇艦隊取代柯林斯級潛艇。

根據 AUKUS 協議，澳洲將以核潛艇艦隊取代柯林斯級潛艇。 Source: Getty / POIS Yuri Ramsey/Australian Defence Force via Getty Images

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Published 8 January 2023 at 9:14pm, updated 2 hours ago at 9:22pm
By Marcus Megalokomos
Presented by Elsa Tsang
Source: SBS

澳洲將如期宣布從美國和英國購買新核動力潛艇的詳細計劃, 雖然早前兩名美國參議員向總統拜登提出顧慮，指新的澳英美聯盟安全協議可能會對美國的潛艇業造成嚴重影響，但澳洲總理艾巴尼斯和國防部長馬利士均堅稱，澳洲與美國的關係依然穩固。

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澳英美聯盟安全協議是澳洲、英國和美國之間訂定的三邊安全協議，聯邦政府日前再次維護協議中的核潛艇交易。 

早前一封外洩的信件披露，兩名美國資深參議員曾經警告稱，美國的潛艇業好可能會為了交付潛艇而要承受達至極限的壓力。 

總理艾巴尼斯和國防部長馬利士在智朗出席 2023 年首次新聞發布會時表示，政府在今年內優先處理的事項，將包括應對生活開支壓力、在憲法中承認原住民、加強與太平洋鄰國的關係及國家安全問題。 

艾巴尼斯說：「在今年第一季度內，大家會看到澳洲制定的最佳途徑，就是推展與美國和英國訂定的澳英美聯盟關係，包括發展潛艇以推進國家安全，並且審查國防軍力及戰略，確保國家花費的每一分錢，都盡可能用得最合宜。」

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該項澳英美聯盟的潛艇交易是於前年 9 月首次公開，不過兩名資深的美國參議員就在去年12月21日致函總統拜登，表達了顧慮，根據外洩的信件內容表示，以當前的情況來看，美國需要對實際狀況進行明確評估，以避免對美國潛艇工業造成壓力，達至極限的邊緣。

澳洲政府與拜登政府建立了非常積極的關係，我在東京、馬德里、倫敦和峇里島都曾與拜登會面，亦曾在東京和曼谷與副總統夏錦麗兩度會面，澳美兩國一直都在密切合作。
總理艾巴尼斯

馬利士說：「美國和英國為澳洲提供核潛艇技術的其中一個原因，就是因為澳洲擁有核潛艇，亦對英美具有戰略利益。」

聯邦政府表示，國防部有需要更換老化的柴油動力柯林斯級潛艇艦隊。

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