無視美參議員異議 澳鐵定買核潛艇

澳英美聯盟安全協議是澳洲、英國和美國之間訂定的三邊安全協議，聯邦政府日前再次維護協議中的核潛艇交易。





早前一封外洩的信件披露，兩名美國資深參議員曾經警告稱，美國的潛艇業好可能會為了交付潛艇而要承受達至極限的壓力。





總理艾巴尼斯和國防部長馬利士在智朗出席 2023 年首次新聞發布會時表示，政府在今年內優先處理的事項，將包括應對生活開支壓力、在憲法中承認原住民、加強與太平洋鄰國的關係及國家安全問題。





艾巴尼斯說：「在今年第一季度內，大家會看到澳洲制定的最佳途徑，就是推展與美國和英國訂定的澳英美聯盟關係，包括發展潛艇以推進國家安全，並且審查國防軍力及戰略，確保國家花費的每一分錢，都盡可能用得最合宜。」









該項澳英美聯盟的潛艇交易是於前年 9 月首次公開，不過兩名資深的美國參議員就在去年12月21日致函總統拜登，表達了顧慮，根據外洩的信件內容表示，以當前的情況來看，美國需要對實際狀況進行明確評估，以避免對美國潛艇工業造成壓力，達至極限的邊緣。





澳洲政府與拜登政府建立了非常積極的關係，我在東京、馬德里、倫敦和峇里島都曾與拜登會面，亦曾在東京和曼谷與副總統夏錦麗兩度會面，澳美兩國一直都在密切合作。 總理艾巴尼斯





馬利士說：「美國和英國為澳洲提供核潛艇技術的其中一個原因，就是因為澳洲擁有核潛艇，亦對英美具有戰略利益。」





聯邦政府表示，國防部有需要更換老化的柴油動力柯林斯級潛艇艦隊。







