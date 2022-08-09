SBS 新聞簡報（5月11日）

原住民國會之聲反對陣營合併造勢
對表態「反對」的陣營，聲稱會針對性遊說移民社區。
持反對票的兩大陣營現已合併成爲 Australians for Unity 聯盟。此舉將會強化他們的造勢行動。
前原住民國會議員蒙迪恩（Warren Mundine）與國家黨參議員普萊斯（Jacinta Nampijinpa Price）將會是聯盟的發言人。
【財案2023】獨立議員籲綠黨 放棄反對聯邦政府房屋措施
獨立議員蘭比（Jacqui Lambie）呼籲綠黨放棄否定聯邦政府建立澳洲房屋未來基金的努力。
工黨希望在五年內建造 3 萬套公共及可負擔房屋，但沒有綠黨的支持就無法通過計劃。
政府原計劃在本週進行投票，但綠黨表示該法案存在缺陷，對租房人士沒有任何幫助。
當局預計參議院在 6 月的會議之前都不會進行投票。
蘭比與工黨政府達成協議，保證在每個州和領地至少提供 1.2 千套可負擔房屋。她表示迫切需要解決住屋危機。
雪梨16 歲少女被困輕鐵車底不治
今早凌晨，，搶救無效不治。
目擊者說，當輕鐡停於雪梨市中心高賓街（Goulburn Street）一個十字路口交界時，她試圖通過兩個車廂之間越過街道，可惜輕鐡開始行駛時被卡住了。
根據目擊者的說法，她被困在車底拖行了大約 1 百米。她的朋友大聲求救，司機得悉事態後於唐人街站（China Town Station）停靠。
【財案2023】反對黨達頓料回應 財案幫助不足
聯邦反對黨領袖達頓（Peter Dutton）表示，艾巴尼斯政府的財案將中產階級人士變成貧窮勞動人口。
達頓將於今晚（11日）發佈對的回應。據估計，届時他會質疑工黨的移民政策和生活開支方 案。
他向 7 號電視台（Channel 7）表示，許多澳洲人正為負擔生活開支而受苦。
昆洲警方停止搜索78 歲失蹤退休教師
昆洲警方決定暫停在布里斯本堆填區中，搜索一具失蹤女性遺體。
調查人員和澳洲國防軍在 Ipswich 附近，搜索了 1 千多噸垃圾後決定結束行動。
這位78 歲的退休教師於 3 月下旬（3 月 28 日）從她的單位消失。她把手機和錢包遺留家裡，並將車停泊在車庫中。
日本千葉縣發生 5.4 級地震 至少 4 人受傷
今晨，日本千葉縣南部當地時間上午 4 時 16 分，發生黎克特制 5.4 級地震，至少 4 人受傷及造成輕微損毀。
據報，震源深度 40 公里，東京都千代田區和東京都品川區等多地震度均為 4 級。目前沒有海嘯威脅。
港府擬修例禁侮辱區旗區徽 涵蓋網絡世界
香港政制及內地事務局周二（9日）向立法會提出修訂《區旗及區徽條例》，禁止任何人公開及故意侮辱區旗和區徽。
修訂後條例將與《國旗及國徽條例》及《國歌條例》保持一致。條例將涵蓋至網絡世界。
警方可於發現犯罪行爲後一年內提出指控，也可以在犯罪行為發生之日起兩年內提出指控，以較早者為準。文件並未提及罰則。
體育消息
澳洲網球協會（Tennis Australia）、維州籃網球協會（Netball Victoria）和澳洲觸身式欖球協會（Touch Football Australia），被譽爲全國對 LGBTIQ+ 性小衆最友善的體育團體。
他們在墨爾本舉行的年度澳洲驕傲體育獎頒獎典禮上獲獎。
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