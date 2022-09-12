SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月12日）Play06:39SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.09MB)Published 12 September 2022 at 5:33pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 12 September 2022 at 5:33pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【英女王逝世】澳洲入籍試問題是否受影響？【俄烏戰爭200日】烏克蘭收復東部大片失土 澤連斯基稱「重大突破」瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】澳洲護老院新冠死亡急劇上升（9月12日）聯合國人權理事會今開會 如何處理新疆人權問題或影響可信度【避風港政策審批速度快】移民仲介指幾乎可保證成功申請SBS 中文新聞 （9月12日）