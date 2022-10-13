SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月13日）Play06:13SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.7MB)Published 13 October 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 13 October 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【搶飛】澳航捷星推逾百萬張特價機票：優惠限時結束！台灣已全面開關！澳洲調低外遊警示至最低級別聯合國壓倒性通過譴責入俄公投 僅五國反對 中國棄權瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes澳洲四大行業聘用四成勞動人口 醫護 IT 需求甚殷【疫苗快報】澳洲浪費近二成新冠疫苗（10月13日）聯邦放寬技術移民簽證審批 會搶本地工人飯碗嗎？SBS 中文新聞 （10月13日）