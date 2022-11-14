SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（11月14日）Play06:11SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.39MB)Published 14 November 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 14 November 2022 at 5:50pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞阿德雷德狂風暴雨數千人停電 東岸料更多惡劣天氣【播錯國歌？】南韓亞洲七人欖球賽前誤播《願榮光歸香港》艾巴尼斯與李克強面談：「準備慶祝澳中建交50周年」瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【文化360】兩個和「山」有關的成語 — 「東山再起」與「日薄西山」【疫苗快報】專家表示新冠「變種雜燴」毒株更具傳染性（11月14日）美國中期選舉：民主黨「出人意表」保參議院控制權SBS 中文新聞 （11月14日）