SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月14日）Play06:21SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.82MB)Published 14 September 2022 at 5:39pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 14 September 2022 at 5:39pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE新冠要聞：澳洲將延長疫症大流行病假津貼（9月14日）10名傑出澳人受邀出席女王喪禮 南澳華裔牙醫在列氣象局證實連續三年拉尼娜現象 澳洲夏季再面臨大量降雨瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【女王離世】英聯邦的國際地位會變成怎樣？【疫苗快報】無症狀病例解除隔離後兩天仍需佩戴口罩 （9月14日）雪梨 The Star 賭場面臨停牌 被指有洗錢恐怖主義融資風險【家居隱形殺手】某項華人至愛活動好易「一氧化碳中毒 」？