SBS 新聞簡報（3月15日）

外交部就核動力潛艇安排向多國作簡報

澳洲外交部已就澳英美協議下的核動力潛艇安排，向包括中國在內的多國代表作簡報。





中國駐澳大使館曾拒絕出席澳洲外交部就潛艇事宜舉辦的簡報會，但今日派了官員出席。





外長黃英賢形容和中方交流是好事，並表示會以高透明度，來開放和清晰地處理區內事務，稍後還會訪問東南亞和太平洋國家，進一步釋除各方疑慮。





她說中方指潛艇會引起軍備競賽是毫無根據。



基廷：澳英美協議是工黨百年最差決定

前工黨總理基廷形容，澳英美協議是工黨作出的一個世紀以來「最差的國際決定」。





他今日在全國記者俱樂部演講，對美國在澳洲有關澳英美協議的決定上發揮越來越大的影響力，表示擔憂。





他說協議的目的只有一個，就是維持美國在東亞的戰略霸權，又指如果情況轉差，美國只會好像在阿富汗和伊拉克這樣棄之而去。



美軍無人機據報被俄軍機攔截後墜毀

美軍一架無人機據報在烏克蘭附近被俄羅斯戰機攔截後墜毀，是俄烏戰爭以來兩個大國首次發生直接的軍事衝突。





美方指，當地星期二上午，一架MQ-9無人偵察機在黑海上空的國際空域，被兩架蘇-27戰機攔截。無人機被其中一架戰機撞到螺旋槳後墜毀。





白宮表示今次是例行巡邏，指責俄方行為魯莽，不安全、不專業。但莫斯科就否認兩機有接觸，稱無人機是失控墜毀，又指無人機飛近邊境是挑釁。



洪都拉斯或對台斷交轉向北京

中美洲國家洪都拉斯表示有意和中國建交。





總統卡斯特羅（Xiomara Castro）在社交網站表示，她已指示外長尋求與北京建交。此舉意味著將結束和台北的邦交關係。





台灣外交部表示，已屢次向洪都拉斯表明真誠可靠的夥伴關係，並在能力範圍內協助該國發展。





台方指北京只是想壓縮台灣的國際空間，並非真心和洪都拉斯合作，故促請對方「謹慎审酌，切勿落入中國的圈套」。



澳洲多地電費料七月起漲價兩成

該機構公佈草擬的加價上限，將允許新州、南澳和昆州東南部的電力供應商提高電費。





當局表示，需要在保護消費者和確保零售商收回成本並參與市場競爭之間保持平衡。



旅遊業崗位恢復疫情前九成水平

旅遊業的工作崗位已基本恢復到疫情前水平。





統計局的數據顯示，旅遊業崗位在12月季度增加12.1%，疫情前的九成職位都已恢復，大部份是和度假及餐飲有關。





不過和教育有關的旅遊業崗位仍然低迷，只恢復了四成。



環保示威者堵塞雪梨海港大橋判囚

一名堵塞雪梨海港大橋的環保示威者，被判監禁15個月，緩刑一年。





32歲的被告Deanna Maree CoCo和其他三人，於2022年4月13日駕駛一輛貨車攔住海港大橋。





警方曾稱其抗議導致救護車受阻而將她監禁，但最終證明是假消息。



【Vivid Sydney】自然主題致敬原住民

繽紛雪梨燈光音樂節（Vivid Sydney）今年的主題是「自然」。





從5月底至6月中共12日的活動將會致敬原住民文化，紀念已故原住民歌手羅奇（Archie Roach）。





作為繽紛燈光的核心，歌劇院外墻將會展示著名藝術家奧森（John Olsen）充滿澳洲地標和自然風光的作品。



體育消息

澳洲單車協會（AusCycling）建立性別中立的隊伍結構，期望在2024年巴黎奧運會取得佳績。



