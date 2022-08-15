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SBS 新聞簡報（8月15日）

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Published 15 August 2022 at 6:18pm
By Koma Cheng
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Published 15 August 2022 at 6:18pm
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