SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月15日）Play06:48SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.21MB)Published 15 August 2022 at 6:18pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 15 August 2022 at 6:18pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【重大消息！】莫理遜被揭在任時秘密同任部長職務 利用權力推翻決定坎培拉機場槍擊事件 63歲男子被控瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes塔利班掌權一周年 研究指提升數位包容可助難民【我不是名人】潘子浩格言 — 你唔試過又點知唔得？【疫苗快報】塔州將關閉新冠社區疫苗接種中心（8月15日）排除萬難 肇風中樂團 9 月上演「肇樂風韻耀雙慶」音樂會