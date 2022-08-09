SBS 新聞簡報（7月17日）

【原住民公投】民調指支持度再跌

Newspoll的最新結果顯示，支持者已降至41%，是各民調機構就此進行調查以來最低；而「反對」陣營則增至48%。





儘管如此，總理艾巴尼斯表示，他仍相信公投會成功，但「贊成」陣營需要加把勁。他又表示不會在即將到來的伽馬文化藝術節（Garma Festival）上宣佈舉行公投的日期。





此外，他又證實雙方陣營有關公投的解釋小冊子已經提交給選舉委員會，經審核後預計明日就會推出。



參院調查普華永道洩密案

參議院就 會計師樓普華永道洩露政府機密稅務文件的事件 進行調查。





另一間會計師樓德勤的行政總裁Adam Powick向調查作供表示，一名違反守則分享資訊的涉事僱員已被解僱。





他強調，德勤不會容許為謀求個人財務利益而錯誤利用相關資訊的員工。





而競爭及消費者公署前主席費爾斯作供時建議，政府和會計師樓的合作應只限於審計工作，而不應作諮詢服務。





他說這些公司接受政府的工作，同時又進行政治捐獻，做法「並不健康」。



中美氣候問題特使會面促更多合作

美國總統氣候問題特使克里訪華，和中國氣候變化事務特使解振華會面。





解振華表示，兩人自從被各自政府任命為特使以來，已見過53次面，相信有助改善中美關係。





克里表示，希望兩國在11月的聯合國氣候峰會之前，採取一些應對氣候變化的實際措施，以向世界發出訊號。





克里昨日抵達北京，展開4日訪問行程。他是近期第3位訪華的美國高級官員。



新西蘭總理稱需謹慎管控對華關係

新西蘭總理希健斯表示要謹慎管控對華關係，和北京保持接觸。





他出席中國商業峰會時發表演說，指中國變得更自信，令太平洋地區的競爭越趨激烈，影響穩定和安全。他又說北京當局尋求加強影響力的方式，令印太地區的戰略競爭日益加劇。





南韓暴雨成災釀至少40死9人失蹤

南韓暴雨成災，死亡人數增至最少40人，仍有9人失蹤。





南韓中部和南部地區自上星期四起持續暴雨，大量地下車道和汽車被洪水淹沒。





總統尹錫悅結束訪歐行程回國後，立即主持救災會議，並下令盡最大努力搜救，調動所有可用資源應對。



維州加辣管控博彩業 新州拒跟進

新州州長柯民思表示，博彩改革需要循序漸進。





在維州公佈更多限制措施，包括凌晨禁止老虎機營業、賭資上限從每局1000元減少到100元之後，新州也有呼籲加大管控。





不過柯民思回應，當局本月已實施了博彩業的新規定，他不會急於更多改革。他強調新州是全世界唯一實施無現金賭博的地方。



報告：半數女性傳媒人職業發展受限

一份報告指，傳媒行業的女性仍缺乏公平待遇和支持。





平權機構Women in Media發表的最新報告顯示，有54%的女性傳媒人對自己的職業生涯不滿意或者沒信心。





和去年的數據相比，多3倍女性認為發展受限，多5倍認為性別歧視變得普遍。



體育消息

女足世界盃的獎金只有去年男足的四份之一，國際足聯被批評沒兌現性別平等的承諾。



