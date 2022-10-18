SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月18日）Play06:42SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (8.89MB)Published 18 October 2022 at 5:38pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 18 October 2022 at 5:38pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞聯邦政府：水災令生活開支再上升 財赤預測更大後疫情旅遊需求大增 澳洲日發12,000本護照「彭帥案」後神隱一年 張高麗在二十大首度現身瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】花粉症跟新冠病症相似 專家籲及時檢測（10月18日）【周租低於 400 元】為何這些物業「買少見少」？【文化360】衛朝奉與陳秀才各出奇謀爭奪莊房 (第二集)SBS 中文新聞 （10月18日）