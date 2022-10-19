SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月19日）Play06:00SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.35MB)Published 19 October 2022 at 6:01pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 19 October 2022 at 6:01pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【洪災持續】聯邦及維州政府提供更多賑災津貼【洪災地區暴雨再臨】一文看清全國本周天氣狀況工黨政府宣佈不再承認西耶路撒冷為以色列首都瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes洪災最新：Murray River 水位或超越 1993 年高峰（10 月 19 日）【疫苗快報】專家憂新冠已擾亂其他病毒周期（10月19日）聯邦工黨政府逆轉中東政策 以色列抗議巴勒斯坦歡迎【科技革命】 國際爭相發展量子計算科技