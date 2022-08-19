SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（8月19日）Play06:18SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.69MB)Published 19 August 2022 at 5:55pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 19 August 2022 at 5:55pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【廣告平均賣19日】雪梨租盤被瘋搶 廣告刊登日數創新低联合国秘书长敦促扎波罗热核电站非军事化政府正计划发展澳大利亚的电动汽车市场 它会采取哪些举措？瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】澳洲人何時可接種Omicron新冠疫苗？（8月19日）SBS 中文新聞 （8月19日）傳奇時尚設計師三宅一生病逝 醫生拆解肝癌症狀澳洲勞動力不足 退休人士成「搶手貨」