SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月19日）Play06:12SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.46MB)Published 19 September 2022 at 5:56pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 19 September 2022 at 5:56pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【英女王逝世】澳洲民眾如何收看國葬儀式電視直播？【奪命防疫巴士】貴州隔離居民巴士失事墮溝 27死新州政府威脅解僱 火車工會取消本周免費坐車行動瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes若不能繼續在家工作 三成澳洲僱員會另謀高就太空垃圾塞爆宇宙 大學研新技術解決【疫苗快報】政府額外撥款應對新冠疫情（9月19日）SBS 中文新聞 （9月19日）