SBS 新聞簡報（5月2日）

央行重新加息25個基點至3.85%

央行上月暫停加息，近期數據也顯示通脹放緩，令業界預計會維持息口不變。但董事局今日開會後宣佈調高官息，是 13 個月內第 11 次加息。





行長洛菲利表示，雖然通脹經已見頂，但7%的數字仍然過高，因此還要更多緊縮貨幣政策來確保通脹率回到2至3%的合理範圍內。





「董事局仍然決心將通脹壓低至目標水平，並將採取必要措施達致這一點。」





財政部長查默斯表示，加息令很多澳洲人面臨更多困境，但強調下星期公佈的財政預算案會將為民眾緩解生活開支壓力。



當局宣佈限制電子煙及加徵煙草稅

聯邦政府宣佈，對非處方電子煙產品實施進口禁令。





同時，衛生部長畢勒也宣佈從今年9月1日開始，在未來3年內每年加徵煙草稅5%。他指責煙草業製造了新一代尼古丁成癮的人，因此有需要提高價格來降低吸煙的吸引力。





他預計加稅可以在未來4年增加33億元的財政收入，包括2.9億元的消費稅給予各州地政府，用來投資到針對吸煙者的醫療服務之中。



據報多個政府部門禁公務設備用微信

據報聯邦政府多個部門已禁止使用中國社交程式微信。





當局早前宣佈，以國家安全為由禁止所有政府電子設備安裝中國企業持有的應用程式TikTok。





微信在澳洲有大約100萬名用戶，大多數是華人。



新州臨時教職員將獲永久合同

新州政府將為臨時教職員轉正，作為解決人手問題的一部份。





教育部門已去信約250所公立學校，要求為1400名臨時教職員提供永久合同。當局計劃在2025年之前，總共為1.6萬名教職員提供正式崗位。





首批受惠的教職員主要來自人手最為短缺的學校以及原住民從業人士。



研究：逾半數記者曾受網絡欺凌

研究發現多元文化背景的記者最常受到歧視。





澳洲傳媒多元化組織（Media Diversity Australia）對40位從業人士的研究顯示，半數人曾經遭受網絡欺凌，包括種族辱罵，只有兩成人有向上級匯報。





大部份受訪者表示，他們所在的傳媒機構缺乏這方面的支持和匯報渠道。



反狩獵示威者在維州州長辦公室外「陳屍」

示威者在維州州長辦公室外放置73隻野生鳥類的屍體。





反狩獵團體Coalition Against Duck Shooting今日進行每年一次的傳統示威，在狩獵季即將開始前陳列被射殺的鳥類屍體來抗議。





這些鳥類包括8隻受保護的瀕危物種。專家指，很多雀鳥受傷被發現時因為體內有子彈而不得不實施安樂死。



昆州消防員救火受傷一人危殆

昆州三名消防員在救火期間受傷，一人危殆。





事發今日凌晨2點半，布里斯本南區Slacks Creek的高速公路發生大火，數十名消防員參與救援。





三位消防員受傷送院，其中兩位女性消防員一重傷一危殆，另一位男性消防員輕傷。



體育消息

澳式足球聯賽18個俱樂部匿名投票，同意塔州球隊獲得第19名個成員牌照。



