SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月20日）Play05:50SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.35MB)Published 20 October 2022 at 6:14pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 20 October 2022 at 6:14pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞洪災最新：惡劣雷暴及強降雨一直持續至下星期（10 月 20 日）中國駐曼城總領事：扯下示威者的頭髮「是我的責任」綠黨國會議員「涉黑」辭去參院副領袖職務瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】檢討稱新冠疫情期間部份封鎖措施非必要（10月20日）【天生我才】陳旭輝：自閉症禁閉不了我的舞台夢新冠措施協助減低去年呼吸道疾病的感染率洪災最新：惡劣雷暴及強降雨一直持續至下星期（10 月 20 日）