SBS 新聞簡報（7月20日）

奧克蘭槍擊案無阻女足世界盃揭幕
新西蘭警方表示，奧克蘭槍擊案的槍手是警方所知的人。
當地主辦女足世界盃揭幕前夕，，造成包括槍手在內的3人死亡，另有六人受傷。
新西蘭警務處長科斯特（Andrew Coster） 表示，24歲的槍手有家庭暴力案底，生前正接受在家拘留的刑罰，但獲准在案發地盤工作。他說事前沒跡象顯示槍手有較高風險，也沒違反過在家拘留的條件。
當局確認案件不存在持續的安全風險，。
澳洲上月失業率維持3.5%
看回本地，，新增了3.3萬人就業。
統計局公佈最新數據時對5月份結果進行修正，從3.6%下調至3.5%，因此數字維持不變。統計局又指，勞動力需求持續增長，更多人的工作時間加長。
就業部長博克表示，低失業率證明聯邦政府在托兒服務和薪酬平等方面的措施有效。
他說工黨上台13個月以來，全國增加了49.83萬個崗位，當中85%是全職工作，特別是女性全職工作增加了54%，這些是非凡的成就。
不過，反對黨的財政事務發言人泰勒稱澳洲人工作得更久但收入更少。他說數據顯示去年的生產力下跌4.6%，比兩黨聯盟在任時幾乎減少一半，這個也是通脹增速高於工資的原因。
野狗襲擊遊客 昆州加強安全警告
後，昆州將會加強監控對遊客在Kgari，即費沙島上的行為。
事發本周一，一名女子在當地海灘上慢跑時遭到野狗攻擊，多處被咬傷，獲途人救出後送醫。其中一隻野狗已被人道毀滅。
環境廳長利納德表示，當局設置的安全警告屢遭忽視，曾有兩名女遊客因接近野狗進行自拍而被罰款。
野生動物部門表示，野狗不應被培養出遊客會給予食物或者不必害怕人類的習性。
昆州退休警員被控70項性侵罪名
昆州一名退休警員被控70項性侵罪名。
該名75歲男子被指在任職期間，於1995至2002年，在黃金海岸兩個住宅犯下相關罪行，因而被控66項猥褻兒童、4項強姦和2項普通襲擊罪名。
他將於下月在南港裁判法院提堂。
俄羅斯警告將攻擊烏克蘭港口船隻
俄羅斯警告，駛入黑海的烏克蘭港口的船隻，可能會成為軍事打擊的目標。
在莫斯科結束和聯合國的糧食出口協議後，烏克蘭表示船隻可途徑另一個黑海沿岸國家羅馬尼亞，作為臨時措施。
不過，俄羅斯國防部回應，任何出入烏克蘭港口的船隻都會被視為衝突一方。而美國官員表示，俄軍已在烏克蘭港口附近增加佈置水雷。
百歲基辛格訪華 習近平讚歷史貢獻
美國前國務卿基辛格訪華，和中國國家主席習近平會面。
習近平提到，52年前中美領導人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程，既造福兩國也改變世界。他又說中國人重情講義，不會忘記老朋友基辛格的歷史性貢獻。
中國官媒引述基辛格表示，中美關係關乎到世界和平及人類社會的進步。
基辛格此行還會見了中共中央外辦主任王毅和國防部長李尚福。
伊拉克示威者火燒瑞典大使館
瑞典駐伊拉克大使館遭示威者縱火，以抗議該國焚燒可蘭經。
上月在瑞典首都斯德哥爾摩，有示威者在伊拉克大使館外焚燒可蘭經，而該批示威者獲警方批准本周四再次示威。
事件引發穆斯林國家不滿，在伊拉克首都巴格達，過百人在瑞典大使館外抗議，期間有人衝入內縱火。
當局正調查找出肇事者，而瑞典方面表示沒職員受傷。
體育消息
澳新女足世界盃揭幕戰今晚在奧克蘭率先打響，由新西蘭對陣挪威。開幕式上有毛利人原住民表演，也為今晨當地發生的槍擊案默哀一分鐘。
而稍後澳洲隊將於東岸時間8點，在雪梨迎戰愛爾蘭，賽前也會舉行默哀儀式。
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