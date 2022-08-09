SBS 新聞簡報（7月20日）

奧克蘭槍擊案無阻女足世界盃揭幕

新西蘭警方表示，奧克蘭槍擊案的槍手是警方所知的人。





新西蘭警務處長科斯特（Andrew Coster） 表示，24歲的槍手有家庭暴力案底，生前正接受在家拘留的刑罰，但獲准在案發地盤工作。他說事前沒跡象顯示槍手有較高風險，也沒違反過在家拘留的條件。





澳洲上月失業率維持3.5%

統計局公佈最新數據時對5月份結果進行修正，從3.6%下調至3.5%，因此數字維持不變。統計局又指，勞動力需求持續增長，更多人的工作時間加長。





就業部長博克表示，低失業率證明聯邦政府在托兒服務和薪酬平等方面的措施有效。





他說工黨上台13個月以來，全國增加了49.83萬個崗位，當中85%是全職工作，特別是女性全職工作增加了54%，這些是非凡的成就。





不過，反對黨的財政事務發言人泰勒稱澳洲人工作得更久但收入更少。他說數據顯示去年的生產力下跌4.6%，比兩黨聯盟在任時幾乎減少一半，這個也是通脹增速高於工資的原因。



野狗襲擊遊客 昆州加強安全警告

事發本周一，一名女子在當地海灘上慢跑時遭到野狗攻擊，多處被咬傷，獲途人救出後送醫。其中一隻野狗已被人道毀滅。





環境廳長利納德表示，當局設置的安全警告屢遭忽視，曾有兩名女遊客因接近野狗進行自拍而被罰款。





野生動物部門表示，野狗不應被培養出遊客會給予食物或者不必害怕人類的習性。



昆州退休警員被控70項性侵罪名

昆州一名退休警員被控70項性侵罪名。





該名75歲男子被指在任職期間，於1995至2002年，在黃金海岸兩個住宅犯下相關罪行，因而被控66項猥褻兒童、4項強姦和2項普通襲擊罪名。





他將於下月在南港裁判法院提堂。



俄羅斯警告將攻擊烏克蘭港口船隻

俄羅斯警告，駛入黑海的烏克蘭港口的船隻，可能會成為軍事打擊的目標。





在莫斯科結束和聯合國的糧食出口協議後，烏克蘭表示船隻可途徑另一個黑海沿岸國家羅馬尼亞，作為臨時措施。





不過，俄羅斯國防部回應，任何出入烏克蘭港口的船隻都會被視為衝突一方。而美國官員表示，俄軍已在烏克蘭港口附近增加佈置水雷。



百歲基辛格訪華 習近平讚歷史貢獻

美國前國務卿基辛格訪華，和中國國家主席習近平會面。





習近平提到，52年前中美領導人以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟中美關係正常化進程，既造福兩國也改變世界。他又說中國人重情講義，不會忘記老朋友基辛格的歷史性貢獻。





中國官媒引述基辛格表示，中美關係關乎到世界和平及人類社會的進步。





基辛格此行還會見了中共中央外辦主任王毅和國防部長李尚福。



伊拉克示威者火燒瑞典大使館

瑞典駐伊拉克大使館遭示威者縱火，以抗議該國焚燒可蘭經。





上月在瑞典首都斯德哥爾摩，有示威者在伊拉克大使館外焚燒可蘭經，而該批示威者獲警方批准本周四再次示威。





事件引發穆斯林國家不滿，在伊拉克首都巴格達，過百人在瑞典大使館外抗議，期間有人衝入內縱火。





當局正調查找出肇事者，而瑞典方面表示沒職員受傷。



體育消息

澳新女足世界盃揭幕戰今晚在奧克蘭率先打響，由新西蘭對陣挪威。開幕式上有毛利人原住民表演，也為今晨當地發生的槍擊案默哀一分鐘。



