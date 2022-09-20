SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月20日）Play05:53SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.29MB)Published 20 September 2022 at 6:15pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 20 September 2022 at 6:15pmBy Koma ChengSource: SBSREAD MORE【司機請注意】雙倍扣分即將實行 不同州份不同例墨市中心男子攜汽油瓶挑釁警員被捕 現場一度封路電車停駛【專家話你知】澳洲要以共和代替君主立憲並不容易瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【專家話你知】澳洲要以共和代替君主立憲並不容易【疫情後】全澳中文朗誦比賽今年正式回歸【疫苗快報】美國總統稱新冠大流行已結束（9月20日）英女王國葬全球觸目 萬千群眾夾道告別