SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月21日）Play05:52SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.25MB)Published 21 October 2022 at 6:21pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 21 October 2022 at 6:21pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【2023財案前膽】減稅增育兒假 惟高通脹難推生活津貼卓慧思辭職成英國最短命首相 三熱門人選捲土重來報告：中國愈多網紅用境外社交平台「大外宣」唱好新疆瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】研究：長新冠患者健康幸福狀態顯著下降（10月21日）洪災最新：Echuca 及 Moama 將經歷與 1993 年洪災相似的水位（10 月 21 日）報告：中國愈多網紅用境外社交平台「大外宣」唱好新疆SBS 中文新聞 （10月21日）