SBS 新聞簡報（6月22日）

當局立法謹慎區別伊斯蘭國及穆斯林
聯邦政府表示，禁制伊斯蘭國旗幟的立法會謹慎考慮措辭。
工黨計劃立法，對公開展示納粹和伊斯蘭國標誌的人士處以最高12個月監禁的刑罰。
但涉及伊斯蘭國的內容引發本地穆斯林社區擔憂，因為伊斯蘭國旗幟上包含了伊斯蘭教的教義內容。
律政部長載夫斯回應指，法案會在措辭上非常謹慎，用於區別那些仇恨象徵和普通宗教。他說政府明白，伊斯蘭教符合澳洲多元文化價值觀並得到尊重，和那個暴力恐怖組織之間的差別。
綠黨批SmartCard福利卡等同無現金
綠黨質疑當局有意重新推行無現金福利卡制度。
前政府的。而參議院通過法例，允許那些仍參與收入管理計劃的福利金領取者使用名為SmartCard的系統。
工黨表示，他們可以使用BPAY等現代財務技術。
不過，綠黨參議員考克斯批評，SmartCard只是改頭換面的無現金福利卡，而這類項目對原住民社區造成負面影響。
巴黎市中心爆炸大火增至37人傷
法國巴黎市中心建築物爆炸著火，傷者增至37人，其中4人情況危殆。
事發當地星期三下午，第五區聖雅克路一座建築物突然發生爆炸，波及相鄰樓宇。兩座建築物局部倒塌，現場起火。
當局派出超過300名消防員到場撲救，目前仍未知事件起因。
一名目擊者表示，他當時在附近的咖啡店，突然聽到身後有爆炸聲，轉身見到一個2、30米高的巨大火球，如同電影畫面。他感到非常震驚，隨即和其他人一同逃跑。
中國燒烤店爆炸釀31死7傷
與此同時，中國寧夏銀川一間燒烤店發生爆炸，造成至少31人死亡，7人受傷。
事發昨晚8時許，銀川市興慶區的燒烤店有液化氣罐洩漏引發爆炸，造成樓內的天然氣管道也爆炸，樓層之間的樓梯被炸毀。
附近2座住宅樓的64戶居民被臨時安置在酒店。當局已扣查9人，包括店長、股東及工作人員。
全球宜居城市排名 澳洲重返前列
全球最宜居城市排名公佈，墨爾本重返前三位，雪梨排第4。
經濟學人智庫公佈的年度宜居指數顯示，新冠疫情後，重返前列，而珀斯更從去年的32位躍居第12。
維也納和哥本哈根連續兩年穩居前兩名。加拿大有三個城市入選十大，最高是第5位的溫哥華。亞洲最高的排第10的大阪。
烏克蘭受戰火影響，基輔跌至倒數，而敘利亞首都大馬士革敬陪末座。
西澳全面整改原住民青少年拘留問題
西澳將全面整改現行的少年犯司法制度。
當局首先會檢討全州所有拘留中心，了解是否需要額外設施；然後委任原住民調解員和醫療人員，為拘留人士提供協助；也會加強事件頻發的Banksia Hill拘留中心的安全條件。
該中心上月發生持續超過12小時的騷亂，造成3000萬元的損失。州長庫克表示，當局已就上述整改計劃諮詢了本地的原住民社區領袖。
新州無家可歸者增逾三份一
住房危機加劇，。
當局和超過300個機構合作，在2月點算了全州76個地方政府的逾350個地區或城鎮，發現共有1623人流落街頭，高於去年點算的1207人，增加了34%。
房屋及無家可歸事務廳長傑克遜（Rose Jackson）公佈數據時形容狀況令人擔憂。
體育消息
今日是南半球白天時間最短的冬至日，荷伯特在River Derwent河中舉行裸泳活動，約2000人參與。
這個年度活動是Dark Mofo音樂藝術節的高潮部份，今晨進行時當地氣溫只有攝氏3度。
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