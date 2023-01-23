SBS 新聞簡報（1月23日）

國民保健將進行40年來最大型改革

國民保健（Medicare）將迎來40年來最大型的改革審查。





聯邦政府希望開放國民保健給更多專業人士，包括護士、救援人員和專職醫護人員。後者將會被容許提供基礎診治服務。





他形容過去的醫療保健純粹是「按服務收費」的模式，要轉變為具有更多綜合資金的混合模式，特別是對老年病患和有複雜慢性病的病人而言，以提供更全面的護理。



藥管局批准針對Omicron毒株新冠疫苗

當局批准一款針對Omicron變種毒株的新冠疫苗。





專門針對BA.4和BA.5兩種毒株的輝瑞疫苗，將可以為12歲及以上人士注射。





醫藥用品管理局表示，研究表明接種相關疫苗作為加強劑後，可以在一個月內產生對這兩種毒株以及Omicron原始毒株的抗體。





當局也引述美國和歐洲數據指，近月使用該款疫苗後住院率和死亡率都有顯著下降。



外長譴責美國農曆新年槍擊案

外長黃英賢譴責 美國農曆新年槍擊案 的槍手。





黃英賢表示，新年應該是慶祝及與家人團聚的時刻，她向死者家屬致以慰問。





事發加州蒙市一間舞廳兼舞蹈學校，72歲的越裔槍手Huu Can Tran在星期六晚10時許闖入開槍，造成10死10傷。他逃離後在一輛客貨車中和警員對峙，期間吞槍自殺。





警方相信他是單獨作案，暫時未知行兇動機。





槍擊地點附近當時正舉辦農曆新年慶祝活動，大年初一的活動隨後取消。總統拜登下令全國政府大樓下半旗致哀。



德國或准波蘭向烏克蘭提供德製坦克

德國外長表示不會阻止波蘭向烏克蘭提供德製的豹型坦克。





烏克蘭連月來已多次要求歐盟提供這款坦克，但德國一直拒絕批准。總理朔爾茨表示軍備供應要和美國等盟友協調。





不過，德國外長貝伯克被問及，是否容許波蘭向烏克蘭提供他們擁有的豹型坦克時，回答「德國不會攔路阻撓」。



台國防部：解放軍農曆新年仍擾台

台方表示，解放軍在農曆新年期間，仍然派遣軍機在台海活動。





台灣國防部指，從21日到今日，每日都偵獲解放軍機和軍艦擾台，但未逾越海峽中線及西南空域。





台軍強調正以運用任務戰機、戰艦及導彈系統嚴密監控，農曆新年期間戰備不停歇。



猶太人社區籲澳洲政府禁Kanye入境

有團體呼籲聯邦政府禁止美國藝人Kanye West入境澳洲。





據報他將會前往墨爾本探望親友。他去年在社交平台Twitter發表反猶言論後，被限制發言。





澳洲的猶太人社區組織反誹謗委員會（Anti-Defamation Commission）呼籲當局取消其簽證，以免本地社區受到「嚴重風險」。



【澳洲日爭議】維州政府確認取消年度巡遊

據報觀看巡遊的人數持續下降，從2018年的7.2萬名觀眾，減少到2020年只有7000人。





副州長艾倫表示，當局希望著重一些對本地社區更尊重和包容的活動。她說澳洲日是艱難的一日，是哀悼日，反映國家一部份歷史。





雖然不舉辦巡游，但州政府仍會舉辦升旗儀式等活動。



調查：九成父母擔心子女上學開支

調查發現，因為生活開支增加，九成父母和監護人擔心無法為兒童提供所有學習用品。





慈善機構The Smith Family對2000個家庭進行調查，有51.6%受訪者覺得可能無法購置電子產品給子女，21.2%無法提供網絡。





有三至四成人擔心買不到學校需要的物品，包括校服和校鞋。



體育消息

澳洲女子板球國家隊隊長Meg Lanning表示，全隊都支持原住民球星Ashleigh Gardner拒絕在1月26日比賽的言論。





後者昨日表示，澳洲日對原住民而言是傷害和悼念的一日，她反對當日舉辦對陣巴基斯坦的T20板球賽事。



