SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月25日）Play06:23SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.62MB)Published 25 October 2022 at 5:46pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 25 October 2022 at 5:46pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞Medibank數據洩漏現「極憂慮」發展：惟仍未知受影響顧客人數【對華態度大插水】調查：近半澳人支持派軍捍衛台灣洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日）瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【專家話你知】隨時做好 189 獨立技術簽證邀請準備【疫苗快報】抵西澳郵輪出現新冠病例（10月25日）洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日）商品價格高企助減少本年財赤一半以上