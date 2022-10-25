SBS廣東話節目

SBS 新聞簡報（10月25日）

SBS廣東話節目

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

Published 25 October 2022 at 5:46pm
By Koma Cheng
Source: SBS

請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。

Published 25 October 2022 at 5:46pm
By Koma Cheng
Source: SBS
今日重點新聞

Medibank數據洩漏現「極憂慮」發展：惟仍未知受影響顧客人數

【對華態度大插水】調查：近半澳人支持派軍捍衛台灣

洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日）

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


Advertisement
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享

Latest podcast episodes

Around 12K invitations were issued in the August and October rounds respectively for Subclass 189 visas.

【專家話你知】隨時做好 189 獨立技術簽證邀請準備

COVID Vaccine

【疫苗快報】抵西澳郵輪出現新冠病例（10月25日）

VIC FLOODS

洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日）

Australian Treasurer Jim Chalmers arrives for a doorstop at Parliament House in Canberra, Tuesday, October 25, 2022.

商品價格高企助減少本年財赤一半以上