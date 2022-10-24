洪災最新：Echuca 水位已達頂峰但將維持一星期（10 月 25 日）

要點： 當局預料 Torrumbarry 及 Barham 的水浸狀況將有所惡化。

新州州長佩洛德巡視受災地區的情況。

維州緊急事故管理專員克里斯普（Andrew Crisp）表示，Murray River 近 Echuca 的水位已經達到頂峰的澳洲高度基準 94.9 米（94.9m AHD）。





他說：「預料 Echuca 的水位將會維持在嚴重水浸的水平，為期至少七天。」





當局表示，洪水目前將開始由 Echuca 向下游流動，並影響 Swan Hill 及 Mildura 等地區。澳洲氣象局預測，Torrumbarry 及 Barham 地區的水浸狀況將因而有所惡化。





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當局已向這些城鎮發出「監察及行動」警告。



Murray River Basin 一帶地區本周將繼續有雨，可能會令河流水位再次上升及導致水浸。





氣象局的高級氣象學家帕金（Kevin Parkyn）表示，預測當地未來數天將有驟雨，而維州亦將在星期日（10 月 30 日）至下星期二（11 月 1 日）出現暴雨。





新州方面，州長佩洛德（Dominic Perrottet）星期二（10 月 25 日）巡視 Moree 地區的洪水受災地區。





當局向新州 Moree 部份地區、Dubbo、Mudgee 及 Moama 發出超過 130 個緊急警報，包括 24 個撤離指令。



新州緊急服務部（SES）向 Bombala Caravan Park 發出緊急警告，當地 Bombala River 河流的水位正不斷上升，預料將出現中度水浸。





Narrabri 當地多個區域亦有類似的撤離警告生效。





Narrabri Creek 的水位預料將在星期二達到 7.40 米。





新州緊急服務部敦促 Lismore 居民密切留意最新消息，預料 Wilsons River 河流的水位將於星期二至星期三（26 日）維持在輕度水浸水位以上的 4.20 米。



氣象局指，Gwydir、Mehi、Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray 及 Darling 多條河流的內陸集水區目前有嚴重水浸警告生效。





當局表示，天氣狀況很可能在「本周中期有所緩和」。





但當局並未排除維州、塔州及新州南部在星期三及星期四（27 日）出現驟雨甚至雷暴的可能性，而塔州亦可能有強降雨。





收聽更多 洪災最新：新州州長指部份地區災情「百年一遇」（10 月 24 日） SBS Chinese 24/10/2022 05:30 Play



