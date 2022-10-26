SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月26日）Play05:52SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.14MB)Published 26 October 2022 at 6:16pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 26 October 2022 at 6:16pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【財案2022】移民澳洲：政府宣布增加多類簽證配額燃料食品價格繼續攀升 澳洲通脹率達32年最高Medibank 確認400萬客戶數據洩漏 信用卡信息或在內瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】ATAGI批准輝瑞疫苗為5至11歲高風險兒童加強劑（10月26日）公寓單位升幅超越獨立屋 有望主導投資市場？洪災最新：拉尼娜及多雨天氣持續至明年初（10 月 26 日）移民家庭成員想躋身政壇 — 極之困難