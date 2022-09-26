SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（9月26日）Play06:19SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.65MB)Published 26 September 2022 at 6:04pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 26 September 2022 at 6:04pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞【Optus數據外洩】客戶或要換護照駕照 要求賠償考慮轉台雪梨華人區新任議員首次國會演說 讚移民家庭促進澳洲繁榮全澳中文朗誦比賽圓滿舉行 朗朗讀書聲展現文化傳承瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes【疫苗快報】甚麼是新冠二價疫苗？（9月26日）ADHD成年患者增 有關藥物處方十年升雙倍SBS 中文新聞 （9月26日）新州梅毒感染率五年內翻倍！