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SBS 新聞簡報（10月27日）

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Published 27 October 2022 at 7:08pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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Published 27 October 2022 at 7:08pm
By Koma Cheng
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