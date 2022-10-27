SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 新聞簡報（10月27日）Play05:51SBS廣東話節目其他收聽方法 SBS 廣東話節目新聞簡報 Source: SBS / SBS Cantonese下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.93MB)Published 27 October 2022 at 7:08pmBy Koma ChengSource: SBS 請收聽本台為大家準備的每日重點新聞簡報。Published 27 October 2022 at 7:08pmBy Koma ChengSource: SBS今日重點新聞澳洲國家足球隊批評卡塔爾人權狀況 促同性戀非刑事化【把握機會享受陽光海灘】雪梨本周末迎短暫炎熱晴天【Optus 數據洩漏】19 歲少男發詐騙短信首出庭「擬認罪」瀏覽更多最新時事資訊，請登上廣東話節目 Facebook 專頁、MeWe 專頁、Twitter 專頁，或訂閱廣東話節目 Telegram 頻道。AdvertisementSBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。按此進一步了解 SBS 中文。分享Latest podcast episodes新財案是否紓緩目前全澳住屋問題？新財案是否紓緩目前全澳住屋問題？【疫苗快報】中國推出吸入式新冠疫苗加強劑（10月27日）洪災最新：維州民眾長周末期間應繼續留意最新消息（10 月 27 日）